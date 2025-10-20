Новини
Берое и Монтана ще търсят стабилизиране на резултатите си в последния мач от кръга в Първа лига

20 Октомври, 2025 11:17

Двубоят е от 20:00 часа в Стара Загора

Берое и Монтана ще търсят стабилизиране на резултатите си в последния мач от кръга в Първа лига - 1
Берое приема Монтана в заключителната среща от 12-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Берое" в Стара Загора започва в 20:00 часа и ще бъде предаван на живо по Диема спорт. Главен съдия на мача е Мартин Марков.

Берое влиза в срещата като девети с 13 точки. Заралии прекъснаха серия без загуба в предходния кръг, когато отстъпиха на Левски с 1:3. Наказан за срещата с Монтана е Тижан Сона. "Зелените" са сред стабилните домакини в елита, като дотук през сезона имат записани две победи, едно равенство и една загуба.

Монтана пристига в Стара Загора като 12-и в подреждането с 11 точки. Тимът от Северозапада е в неприятна серия от три последователни загуби. На линия са две нови попълнения, които попаднаха в групата за мача - дошлият от Септември Витиньо, който е получил работна виза, и бившият бранител на Локомотив София и Локомотив Пловдив Давид Малембана. Важебах Сакор се завръща след изтърпяна санкция, но пък заради контузии срещата ще пропуснат Мартин Михайлов, Иван Коконов, Ибрахима Мухамад и Ариан Мършуля.

Последният мач между двата тима се игра през пролетта на 2021 г., когато Монтана и Берое завършиха при равенство 1:1. Иван Минчев откри за заралии, а крайният резултат бе оформен с гол на Владимир Айтов.

Цената на стандартен билет е 15 лева, VIP пропуск струва 50 лв. В деня на мача билети могат да бъдат закупени от касите на стадион "Берое", както и в мрежата на Ивентим.


