Защитник на Ман Юнайтед: Срамота беше да чакаме толкова дълго за две поредни победи

Защитникът на Манчестър Юнайтед - Хари Магуайър, изрази огромното си удовлетворение след драматичната победа с 2:1 над Ливърпул на „Анфийлд“, с която „червените дяволи“ прекъснаха дългата си серия без успехи срещу големия съперник и записаха две поредни победи във Висшата лига за първи път от сезон 2023/2024.

Двубоят от осмия кръг на първенството предложи много емоции. Брайън Мбемо изведе Юнайтед напред, Коди Гакпо изравни за Ливърпул, но в заключителните минути Магуайър реализира с глава победния гол, който донесе първия успех на отбора на „Анфийлд“ от януари 2016-а година насам.

„Наистина е срамно, че чакахме толкова дълго, за да постигнем две поредни победи в първенството. Това дори не е статистика, за която трябва да се говори – тя е срамна. Но сега, след като го направихме, трябва да продължим и да бъдем по-постоянни. В събота срещу Брайтън искаме да вкараме три гола и да покажем същия дух. В последните години често играем силно, а след това губим следващия мач – това трябва да се промени“, заяви Магуайър пред BBC.

Бранителят подчерта значението на характера, показан от отбора в последните минути:

„Издържахме натиска и се защитавахме добре през последните 30 минути. Ще анализираме всичко, защото мениджърът се стреми към съвършенство и със сигурност ще иска да се представим още по-добре. Страхотна борба, голям дух, голяма победа – но трябва да продължим напред“.

Магуайър не скри и колко специален е успехът за феновете на Юнайтед, които от години чакат подобен момент:

„Ливърпул ни натисна, но не създаде много чисти положения. Ние се чувствахме стабилни и имахме подкрепата на нашите фенове, които се страхуваха от нова загуба. Затова този гол и тази победа означават толкова много. Това не са просто три точки, от седем години идвам на този стадион и беше тежко, че не можехме да победим. Сега най-накрая го направихме“, завърши героят на вечерта.