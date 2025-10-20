Септември излъга Арда в Кърджали, отмениха дузпа за домакините

Арда допусна изненадващо домакинско поражение с 0:1 от Септември в мач от 12-ия кръг на efbet Лига. Бертран Фурие вкара единственото попадение в 29-ата минута след нестандартно изпълнение на дузпа. Голмайсторът реализира в долния десен ъгъл, след като шутира без нито крачка за засилка, което изненада Господинов и вратарят на "сините" не успя да реагира.

Срещата бе изпълнена с доста любопитни моменти. Звездата на домакините Ивелин Попов си изпроси дузпа в края на първата част, а след преглед с ВАР съдията не само я отмени, но показа и жълт картон за симулация на ветерана.

В края на двубоя пък Септември остана с чолвек по-малко заради втори жълт картон на Фонтен заради бавно излизане от терена.

Изненадващо гостите започнаха по-активно и в 4-ата минута можеха да открият резултата, но Фурие не успя да засече добре топката, за да реализира от 5-6 метра пред вратата.

Арда излезе от първоначалната апатия и на свой ред осъществи няколко опасни атаки, които бяха спрени заради засади. В 11-ата минута пък Ебоа за малко не вкара с глава, засичайки центриране от фал, но не уцели празната врата, тъй като стражът на гостите Георгиев я бе напуснал, за да пресече подаването.

Септември отговори с много опасен изстрел на Фонтейн в 21-ата минута, който профуча покрай горния десен ъгъл. Само 180 секунди по-късно дойде и най-чистото положение до момента. Велковски центрира отдясно към Луан, нападателят отправи удар с глава от границата на малкия пеналт, но право в добре пласирания Господинов, който спаси.

Двуострата игра продължи, от което първи се възползваха софиянци. В 29-ата минута те получиха право да изпълнят дузпа, тъй като Ебоа спря с ръка фронтален удар на Мартин Христов.

Зад топката застана Фурие, който стреля буквално от място. Това изненада Господинов и вратарят на Арда изобщо не реагира, а кълбото се оплете в долния му десен ъгъл.

В заключителните секунди на продължението за първата част реферът Венцислав Митрев отсъди дузпа, твърдейки, че е видял нарушение на Йонашчъ срещу Попов. След преглед с ВАР обаче съдията правилно промени решението си и отмени 11-метровия наказателлен удар, а след това показа и жълт картон за симулация на ветерана в редиците на домакините.

След почивката Арда пробва да наложи натиск, но той не се получи, за което говорят малкото удари към противниковата врата. Един от тях бе отправен от резервата Кабов в 70-ата минута, а Георгиев го изби в корнер.

Четири минути по-късно Арда осъществи една от малкото до този момент красиви комбинации. Котев намери Попов, който майсторски и с едно докосване изведе нахлулия на скорост в противниковото наказателно поле Кабов. Крилото "копна" ефектно топката над излезлия да го пресрещне Георгиев, но нацели дясната греда.

В 79-ата минута Виячки овладя на гърди центриране на Велковски и шутира с левия крак, но в ръцете на Георгиев. Шест минути по-късно появилият се малко по-рано на терена Галин Иванов отправи опасен удар от 18-19 метра, а Господинов изби.

Секунди след това Фонтен остави Септември с 10 човека. Футболистът на гостите получи втори жълт картон при смяната си и по този начин смяната му Томовски така и не се появи на терена.

В 94-ата минута футболистите на Тунчев можеха да се доберат до равенството чрез удар на Попов, но Георгиев спаси удара на домакинската звезда, а след това топката рикошира и в гредата.