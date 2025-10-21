Новини
Спорт »
Световен футбол »
Атлетико Мадрид пусна жалба срещу Арсенал, останали без топла вода

Атлетико Мадрид пусна жалба срещу Арсенал, останали без топла вода

21 Октомври, 2025 08:29 504 1

  • атлетико мадрид-
  • футбол-
  • арсенал-
  • шампионска лига

От Атлетико били бесни от ситуацията, като били шокирани, че на толкова модерен стадион не могат да получат елементарни удобства в навечерието на двубой от Шампионска лига

Атлетико Мадрид пусна жалба срещу Арсенал, останали без топла вода - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид е подал жалба до УЕФА преди днешния двубой срещу Арсенал от Шампионска лига.

"Дюшекчиите" са останали попарени след официалната тренировка на стадион "Емирейтс“, след като не успели да си вземат душ заради липсата на топла вода. Това е и причината за жалбата на "дюшекчиите" до УЕФА.

От Атлетико били бесни от ситуацията, като били шокирани, че на толкова модерен стадион не могат да получат елементарни удобства в навечерието на двубой от Шампионска лига.

Недоволството било още по-голямо поради факта, че втората половина от тренировката се е провела под дъжд. Проблемът с топлата вода бил забелязан още при пристигането на стадиона и местните служители веднага били уведомени, но той не бил решен навреме.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Владимир Владимирович, занулява Западен Пакистан!😂😂😂😂😂

    08:32 21.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ