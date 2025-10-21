Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ударно завръщане на Шампионската лига днес

Ударно завръщане на Шампионската лига днес

21 Октомври, 2025 07:00 727 0

  • шампионска лига-
  • футбол-
  • мачове

Още в ранните мачове има на какво да обърнем внимание

Ударно завръщане на Шампионската лига днес - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес се подновяват мачовете от Шампионската лига с биткита от 3-ия кръг на основната фаза. Ще се изиграят общо 9 срещи, а някои от тях сериозно приковават вниманието.

Още в ранните мачове има на какво да обърнем внимание. В 19:45 часа Барселона приема Олимпиакос в търсене на победа, с която да се отърси от поражението от ПСЖ в предишния кръг.

По същото време е и срещата между новаците Кайрат (Алмати) и Пафос, като и тук очакваме да хвърчат искри, тъй като всеки от тях разчита именно на подобни срещи, за да трупа точков актив.

Вечерната програма обаче е далеч по-вълнуваща. Гвоздеят на вечерта е сблъсъкът между Арсенал и Атлетико Мадрид на "Емиратс".

Сериозен интерес предизвиква и двубоят между Виляреал и Манчестър Сити. "Жълтата подводница" е изключително опасна, особено на свой терен и "гражданите" ще трябва да внимават.

Доста любопитен изглежда и мачът между Байер (Леверкузен) и Пари Сен Жермен. Носителят на трофея е фаворит, но "аспирините" в никакъв случай не бива да бъдат отписвани.

Интер ще опита да продължи победната си серия в турнира в гостуването си на Роял Юнион.

Нюкасъл пък приема Бенфика в мач, който е от огромно значение за гостите, които все още нямат точка в актива си.

ПСВ Айндховен пък е домакин на Наполи и ще се надява на първа победа, макар задачата да е повече от сложна срещу шампиона на Италия.

С любопитство ще проследим и срещата на Копенхаген и Борусия (Дортмунд). Датчаните са коварен съперник, който може да създаде проблеми на вестфалци.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ