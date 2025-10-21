Ударно завръщане на Шампионската лига днес

Днес се подновяват мачовете от Шампионската лига с биткита от 3-ия кръг на основната фаза. Ще се изиграят общо 9 срещи, а някои от тях сериозно приковават вниманието.

Още в ранните мачове има на какво да обърнем внимание. В 19:45 часа Барселона приема Олимпиакос в търсене на победа, с която да се отърси от поражението от ПСЖ в предишния кръг.

По същото време е и срещата между новаците Кайрат (Алмати) и Пафос, като и тук очакваме да хвърчат искри, тъй като всеки от тях разчита именно на подобни срещи, за да трупа точков актив.

Вечерната програма обаче е далеч по-вълнуваща. Гвоздеят на вечерта е сблъсъкът между Арсенал и Атлетико Мадрид на "Емиратс".

Сериозен интерес предизвиква и двубоят между Виляреал и Манчестър Сити. "Жълтата подводница" е изключително опасна, особено на свой терен и "гражданите" ще трябва да внимават.

Доста любопитен изглежда и мачът между Байер (Леверкузен) и Пари Сен Жермен. Носителят на трофея е фаворит, но "аспирините" в никакъв случай не бива да бъдат отписвани.

Интер ще опита да продължи победната си серия в турнира в гостуването си на Роял Юнион.

Нюкасъл пък приема Бенфика в мач, който е от огромно значение за гостите, които все още нямат точка в актива си.

ПСВ Айндховен пък е домакин на Наполи и ще се надява на първа победа, макар задачата да е повече от сложна срещу шампиона на Италия.

С любопитство ще проследим и срещата на Копенхаген и Борусия (Дортмунд). Датчаните са коварен съперник, който може да създаде проблеми на вестфалци.