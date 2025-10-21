Новини
Суперкомпютър дава 44.3% за шампион на Левски

21 Октомври, 2025 09:28 470 3

Това не се е случвало от 17 години насам

Суперкомпютър дава 44.3% за шампион на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски успя да запази преднината си пред ЦСКА 1948 от 3 точки с гръмката победа над Черно море с 3:1 на „Тича". Успоредно с това „сините" съумяха да натрупат актив от цели 6 пункта пред Лудогорец, който вече 14 години поред е абониран за титлата. И това не остана незабелязано дори и в чужбина.

Така платформата „Football Meets Data" увеличи за пореден път шансовете на Хулио Веласкес и компания за златните медали. Нейният суперкомпютър смята, че Левски вече има зад гърба си 44,3% да завърши на първо място и в края на първенството, съобщава “Мач Телеграф“.

Нещо, което не се е случвало от 17 години насам.

Това означава, че „сините" са успели да вдигнат с 10,3% доверието в себе си.

Предишният подобен бум бе след дербито с Лудогорец, което завърши без победител - 0:0. В момента шампионите са с мач по-малко, но ако „сините" не се дънят, то разликата може да бъде стопена само с 3 точки.

Иначе шансовете на Левски за поредното второ място с клубната история се оценяват далеч повече от тези за титла - 45,9%.

„Football Meets Data" не смята, че те могат да паднат по-долу. Затова им дава 7% за третата позиция и 1,6% за четвъртата.

Лудогорец си остава фаворит - 52,1%. Възможността „орлите" да са втори е 39,3%, а трети - 6,8%.

Платформата дава шансове за титлата и на още четири тима - ЦСКА 1948, Черно море, Локомотив Пд и ЦСКА. На „Герена" тази тема е табу.

„Вървим мач по мач", не спира да повтаря Хулио Веласкес.


  • 1 Коко

    0 5 Отговор
    На супер компютъра много поздрави.
    ЦСКА е шампион.

    09:33 21.10.2025

  • 2 БайПолиграф

    0 0 Отговор
    ами ще станат, като има продажници като илиян илиев, смени голмайстора си зада пусне куц кон, показа, че може да ги спъне първото полувреме и второто им даде победата, корупция навсякъде ............

    09:48 21.10.2025

  • 3 Простият

    0 0 Отговор
    Тези супер, дупер компютри не могат ли да ги ползват за нещо по смислено, ами ги за нимават и тях с глупости. И запомнете на тъп въпрос се дава тъп отговор - неизбежно е.

    10:01 21.10.2025

