Голмайсторът на ЦСКА влезе в клуб "100"

21 Октомври, 2025 10:28 476 0

Кипърецът има вече 14 гола в 34 мача за „армейците", а логично най-много е вкарал за Аполон Лимасол - 51 в 177 двубоя

Снимка: БГНЕС
Йоанис Питас донесе успеха на ЦСКА срещу Добруджа в Добрич, като за него голът за 1:0 беше и юбилеен - 100 на клубно ниво. Това определено е впечатляващо за нападател, който не е навършил 30 години, пише „Мач Телеграф“.

Кипърецът има вече 14 гола в 34 мача за „армейците", а логично най-много е вкарал за Аполон Лимасол - 51 в 177 двубоя. Активът му за АИК Стокхолм е най-респектиращ - 26 гола в 50 срещи. Именно от този клуб той беше купен от ЦСКА преди около 10 месеца. За другия си кипърски тим - Еносис Паралимни, Питас има 9 гола в 28 двубоя.

Така преди гостуването на Добруджа активът му беше 99 попадения на клубно ниво, но вече е точно 100.

Трябва да отбележим, че на ниво мъжки футбол активът на Питас вече е 111 гола. Но 11 от тях са вкарани на национално ниво, а останалите 100, както вече казахме, на клубно.

Иначе, конкретно през този сезон кипърецът има вече 4 гола за ЦСКА. Те са донесли общо 5 точки от общо 13 на „червените", което ясно показва колко важен е той за отбора, макар и след идването на Леандро Годой да играе като ляво крило. Питас вкара на Ботев Пд в първия кръг, на Ботев Вр, на Локо Сф и на Добруджа.

Успехът в Добрич беше и първата победа на ЦСКА като гост от близо пет месеца. За последно „червените“ бяха спечелили извън София на 26 май с убедителното 4:0 срещу Ботев Пловдив на „Колежа“ при Александър Томаш.


