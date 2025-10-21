Новини
Обратът над Черно море на "Тича" е едва втори за Левски

21 Октомври, 2025 13:28 523 2

  • черно море-
  • футбол-
  • левски

На почивката Черно море водеше с 1:0, но отстъпи с 1:3

Обратът над Черно море на "Тича" е едва втори за Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гостуванията на Черно море от много отдавна са най-трудните за Левски. Като се почне от времената в когато „моряците" са играели на стадион „Колодрума", след това на „Юрий Гагарин", както и в последните 30 години на „Тича". Конкретно в сегашния дом на варненския клуб Левски едва за втори път стигна до обрат.

На почивката Черно море водеше с 1:0, но отстъпи с 1:3. Предишният обрат в полза на „сините" бе в последния кръг на сезон 2020/21, припомня „Мач Телеграф“.

Мачът тогава обаче бе абсолютно протоколен и не може да се сравни изобщо като залог с големия сблъсък на „Тича" отпреди два дни. Левски приключваше най-лошия сезон в историята си и финишира на осмо място. А седмото, което даваше право на бараж бе подпечатано за Черно море още преди този мач.

„Моряците" поведоха с попадение на Васил Панайотов и се оттеглиха на почивка с аванс от 1:0, както стана и преди два дни.През втората част преломът дойде с голове на Радослав Цонев в от фал в 69-ата минута и на Валери Божинов в 89-ата минута.

Мач, който се помни с два дебюта. Под рамката на вратата на „сините" на Пламен Андреев, който в последните 10 минути влезе вместо Николай Михайлов. А през първото полувреме дебютни минути със синята фланелка записа Асен Митков. Трима пък бяха футболистите, които играха в онзи двубой на „Тича", както и в този преди два дни.

За домакините това бяха Васил Панайотов и Цветомир Панов, а за „сините" и тогава и сега игра Марин Петков.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    ТИМ си плащат между другото-имал съм макар и дребни отношения с тях! въпроса е кога най-сетне ще позагърбят основните си бизнеси и ще направят Ч.М. истински отбор///в момента в главата на фена като мен е-с тях зле , без тях-по зле

    13:43 21.10.2025

  • 2 БайПолиграф

    1 1 Отговор
    и.илиев направи обрата, продажно лефскарче, да го подложат на полиграф .......... .......

    14:35 21.10.2025

