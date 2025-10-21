Юрген Клоп: Получих съобщение и светът ми се срина, не можех да дишам

В интервю за подкаста "Дневникът на един изпълнителен директор" бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп говори за загубата на Диого Жота. Жота и брат му Андре Силва загинаха в катастрофа през юли.

"Чувствам се така, сякаш съм загубил част от душата си. Той беше член на семейството ми. Седях сам, потънал в тишина. Човекът, когото доведох, когото толкова обичахме беше отнет от света за миг.

Не мога да си представя Ливърпул без него. Това е празнина, която се усеща в сърцата на всички. Той беше светлината ни, нашето сърце, нашата радост. Получих съобщението сутринта и светът ми се срина. Не можех да повярвам. Не беше възможно. Гледах снимките от сватбата му и просто не можех да говоря, не можех да дишам.

Точно като член на семейството. Не можеш да се подготвиш за такова нещо. Трябва да събереш сърцето си, което е разбито на хиляди парчета, и да продължиш напред, докато душата ти плаче", сподели Клоп.