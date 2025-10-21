Луис де ла Фуенте: Аз съм част от поколението „Роки Балбоа“

Селекционерът на Испания - Луис де ла Фуенте, бе гост в предаването „Ел Хормигеро“, където обсъди теми като Световното първенство следващото лято и конфликта с Барселона заради Ламин Ямал.

"Ще се борим за една много красива мечта - да станем световни шампиони. Мисля, че успехът не е само в постигането ѝ, а в процеса и пътуването до нея. Не се притеснявам от очакванията на феновете, защото ние първи си поставяме толкова висока летва. За съжаление ще има контузии, неуспехи и ще настъпят някои промени в състава. Все още не е известно с колко играчи ще бъдем на Световното първенство. В главата си имам не само идеалният отбор, но и резервите. Обмислих много сценарии, но първо трябва да се класираме, остават ни още два мача.

Футболистите тренират по пет или шест часа на ден - ходят на фитнес, посещават физиотерапевт, психолог, диетолози... И след това, логично е да излизат да се забавляват. Затова е твърде несправедливо да бъдат критикувани и лично аз се ядосвам, когато се нападат играчи, които дават всичко от себе си и са много ценен пример за обществото.

Когато не извикам даден играч за някои мачове, нямам угризения на съвестта. Те знаят, че винаги съм се държал честно с тях и никога не съм ги лъгал. Все пак има някои играчи, на които отделям време, за да им обясня насаме защо са извън състава.

Винаги се състезавам, за да спечеля, но разбирам, че мога и да загубя. Аз съм част от поколението „Роки Балбоа“ - ако падна, ставам и продължавам.

Да бъдеш треньор на национален отбор е почти специализация. Имаме много интензивна ежедневна рутина. Гледаме около 60 или 70 срещи седмично. Имаме инструментите да гледаме мачове по много начини. Силата ни е, че познаваме играчите много добре. Тук съм от 12 години и съм виждал всички поколения играчи. За всеки пост следим четирима или петима играчи, което означава група от около 60 играчи. Имаме седмична среща след всеки мач, за да анализираме представянето на всички играчи от нея.

Не разбирал недоволството на Флик относно Ямал, защото и той беше треньор на национален отбор. Понякога не разбирам и позицията на клубовете, въпреки че оценявам тяхната готовност да пускат играчите си. Всички футболисти искат да бъдат в националния отбор. И самите клубове също, защото това увеличава стойността на активите им. Има календар и се знае броят на мачовете. Затова не е честно да се оплаквате през ноември и след това, когато годината започне отново, да казвате, че всичко е наред.

Освен добър играч, Ламин е много добър човек. Образът, който виждате отвън, няма нищо общо с човешките му качества. Трябва да ценим това, което прави той. Сега е 18-годишен, а дебютира на 16. Освен че има изключителен талант, той издържа на натиск и не губи самообладание", коментира Де ла Фуенте.