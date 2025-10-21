Шефовете на ЦСКА планират важно назначение

Шефовете на ЦСКА планират да назначат главен методист, който да оглави детско-юношеската школа на клуба.

В момента тази роля изпълнява директорът на академията. В последните две години това бе Костадин Ангелов-Лаптопа, но след неговото уволнение временно на поста застана Петър Занев.

"Червените" търсят специалист, който да въведе цялостната методика в академията, докато директорът на ДЮШ вече ще се занимава повече с административна дейност.

ЦСКА има големи амбиции за развитието на школата си и вече започна изграждането на чисто нова тренировъчна база.