Шефовете на ЦСКА планират важно назначение

Шефовете на ЦСКА планират да назначат главен методист, който да оглави детско-юношеската школа на клуба.
В момента тази роля изпълнява директорът на академията. В последните две години това бе Костадин Ангелов-Лаптопа, но след неговото уволнение временно на поста застана Петър Занев.
"Червените" търсят специалист, който да въведе цялостната методика в академията, докато директорът на ДЮШ вече ще се занимава повече с административна дейност.
ЦСКА има големи амбиции за развитието на школата си и вече започна изграждането на чисто нова тренировъчна база.
1 зИленски
сега и от футбол разбираме
Кръстя се с двете ръце!
11:32 21.10.2025