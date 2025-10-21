Секси блондинка възроди кариерата на Алексис Санчес

Това лято Алексис Санчес неочаквано подписа със Севиля и още в първите си два мача блесна с асистенция и гол. А в началото на октомври 36-годишният чилиец се разписа и срещу Барселона. А през миналия сезон не успя да вкара нито едно попадение за Удинезе в Серия А.

Причината за възродената кариера на Санчес е руската красавица Александра Литвинова. Новата приятелка на нападателя е неотлъчно до него след запознанството им в Италия в началото на годината. 25-годишната блондинка работи като модел от 10 години - снимала се е в реклами и известни марки като Befree, Louis Vuitton, Puma и много други.

Досега Санчес не е стигал до брак, въпреки че е имал няколко сериозни връзки. Може пък красивата Александра да заведе заклетия ерген до олтара.