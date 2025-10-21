Масови арести на фенове на Наполи в Нидерландия преди двубоя с ПСВ Айндховен

В навечерието на дългоочаквания сблъсък от Шампионската лига между ПСВ Айндховен и Наполи, нидерландските власти предприеха безпрецедентни мерки за сигурност, след като стотици италиански запалянковци предизвикаха напрежение в центъра на града.

Според официално изявление на полицията в Нидерландия, над 230 привърженици на Наполи са били задържани късно снощи заради демонстративно и провокативно поведение. Органите на реда са действали светкавично, за да предотвратят евентуални сблъсъци между гостуващите фенове и местните жители, тъй като срещата бе определена като "високорискова".

След като са били глобени, италианските тифози са били освободени, но с категорична забрана да присъстват на стадиона, независимо дали разполагат с билети. Освен това, на тях им е отказан достъп до централната част на Айндховен в деня на мача.

Тези строги мерки идват на фона на засиленото напрежение около футболните срещи в Европа, където сигурността на гражданите и феновете е приоритет номер едно. Организаторите и местните власти не допускат компромиси, особено при двубои с висок заряд и история на инциденти.

Що се отнася до спортната страна, ПСВ Айндховен до момента има една домакинска загуба от Юнион Сен Жилоа и равенство като гост на Байер Леверкузен. Наполи, от своя страна, загуби при визитата си на Манчестър Сити, но успя да се реваншира с победа у дома срещу Спортинг Лисабон.