Винисиус отново бе освиркан от феновете на Реал Мадрид

Напрежението между феновете на Реал Мадрид и Винисиус Жуниор изглежда няма изгледи да изчезне и през 2026 година, пише "АС". Бразилецът се надяваше да започне начисто през новата година, като дори изпрати послание към привържениците на "белия балет" в социалните мрежи: „Нека 2026-а бъде невероятна година. Хала Мадрид завинаги! Обичам ви“. Ефектът от него обаче бе доста краткотраен и това се видя в мача с Бетис (5:1).

Срещу севилци изглеждаше, че историята за него може да бъде различна и на моменти беше така, поне преди началото на мача. Когато дикторът на стадиона обяви името му при представянето на титулярните състави, почти не се чуха освирквания, макар че силната музика на стадиона допринесе те да останат почти незабелязани. През първото полувреме той беше предимно аплодиран, тъй като беше вдъхновен при първите си докосвания на топката и създаде чисти голови положения, включително и неотсъдена дузпа от Ернандес Ернандес.

Но тази неотсъдена дузпа му остана като трън в очите и от този момент представянето му тръгна надолу, като той започна да влиза в безсмислени спорове и все по-рядко да се предлага в атака. Липсата на интензивност от негова страна при едно единоборство стана причина за гола на Бетис, с който резултатът стана 3:1. Крайният разгром омаловажава всичко, но севилският отбор имаше шанс за 3:2 и тогава сценарият можеше да бъде съвсем различен. А неговият мач, отвъд обещаващите първи минути, беше летаргичен: създаде само едно положение, далеч от трите на Валверде, Белингам и Родриго, и отправи едва един удар, който не беше в очертанията на вратата. Беше прецизен в дрибъла (пет успешни от осем опита), но без влияние върху резултата.

„Бернабеу“ си взе бележка и му го показа, когато към края на второто полувреме Чаби Алонсо го извади от игра, за да пусне Арда Гюлер. Той отново си тръгна под съпровода на освирквания, този път смесени с аплодисментите за Родриго, който беше сменен по същото време и се отчете с две асистенции. Жестът на Винисиус, когато видя, че ще бъде сменен, беше на примирение, но без гнева от други моменти: сериозно ръкостискане с Чаби и пръв се отправи към тунела за съблекалните след последния съдийски сигнал.

Вини остава в своя лабиринт и вече 15 мача е без гол. Това не е най-добрата среда за остатъка от сезона и най-вече за преговорите за подновяване на договора му, които скоро ще бъдат подновени, тъй като до края на настоящия му контракт остават само 18 месеца.