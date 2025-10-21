Новини
Спорт »
Бг футбол »
Фратрия опрости дълг на Спартак Варна и даде рамо на спасителната кампания

Фратрия опрости дълг на Спартак Варна и даде рамо на спасителната кампания

21 Октомври, 2025 21:16 457 0

  • опрости -
  • трансферен дълг -
  • спартак варна-
  • трансфер-
  • ангел грънчов

"Соколите" се намират в затруднено финансово положение

Фратрия опрости дълг на Спартак Варна и даде рамо на спасителната кампания - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Фратрия официално опрости трансферен дълг в размер на 5000 лева на закъсалия Спартак Варна. Новината бе потвърдена от ръководството на "соколите", които изразиха своята благодарност към втородивизионния тим.

Сумата бе остатък по трансфера на защитника Ангел Грънчов, преминал от Фратрия във варненския клуб.

С този жест Фратрия се включи активно в инициативата за стабилизиране и спасяване на Спартак Варна, който в последните седмици води борба за своето оцеляване.

„Благодарности искаме да отправим и към ФК Фратрия, които също не подминаха каузата Спартак Варна!

След като изградихме добри партньорски отношения с клуба, те подкрепиха кампанията ни, като се отказаха от 5000лв. от остатъчната трансферна сума на Ангел Грънчов!

Изключителни благодарности към клуба и цялото ръководство!“, написаха от варненския клуб.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ