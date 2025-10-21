Фратрия опрости дълг на Спартак Варна и даде рамо на спасителната кампания

Фратрия официално опрости трансферен дълг в размер на 5000 лева на закъсалия Спартак Варна. Новината бе потвърдена от ръководството на "соколите", които изразиха своята благодарност към втородивизионния тим.

Сумата бе остатък по трансфера на защитника Ангел Грънчов, преминал от Фратрия във варненския клуб.

С този жест Фратрия се включи активно в инициативата за стабилизиране и спасяване на Спартак Варна, който в последните седмици води борба за своето оцеляване.

„Благодарности искаме да отправим и към ФК Фратрия, които също не подминаха каузата Спартак Варна!

След като изградихме добри партньорски отношения с клуба, те подкрепиха кампанията ни, като се отказаха от 5000лв. от остатъчната трансферна сума на Ангел Грънчов!

Изключителни благодарности към клуба и цялото ръководство!“, написаха от варненския клуб.