Барселона срази Олимпиакос в голов спектакъл преди Ел Класико

21 Октомври, 2025 21:46 879 0

Кайрат Алмати и Пафос не се победиха

Барселона срази Олимпиакос в голов спектакъл преди Ел Класико - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона разгроми Олимпиакос с категоричното 6:1 в третия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Каталунците не оставиха никакви съмнения в превъзходството си на стадион "Луис Компанис", като дадоха сериозна заявка за предстоящото Ел Класико.

Още в началните минути Фермин Лопес откри резултата, а до края на първата част удвои аванса на домакините след прецизно подаване от Педро Фернандес.

След почивката Олимпиакос върна интригата с гол от дузпа, реализиран от Аюб Ел Кааби, но надеждите на гостите бързо угаснаха. Само три минути по-късно Сантяго Есе напусна терена с втори жълт картон, оставяйки гърците с човек по-малко.

Барселона се възползва максимално от численото си предимство. Ламин Ямал бе безпогрешен от бялата точка в 68-ата минута, а Маркъс Рашфорд покачи на 4:1 след асистенция от Алехандро Балде.

Фермин Лопес оформи своя хеттрик само две минути по-късно, този път след пас на Руни Барджи. Крайното 6:1 фиксира отново Рашфорд, подпомогнат от Педри.

С този убедителен успех Барселона се изкачи на трето място в класирането с актив от 6 точки, докато Олимпиакос остава на дъното с едва една спечелена точка.

В другия ранен мач днес Кайрат Алмати и Пафос завършиха 0:0

БАРСЕЛОНА - ОЛИМПИАКОС 6:1

1:0 Лопес (7')
2:0 Лопес (39')
2:1 Ел Кааби (53' - дузпа)
3:1 Ямал (68' - дузпа)
4:1 Рашфорд (74')
5:1 Лопес (76')
6:1 Рашфорд (79')


