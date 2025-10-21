Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал разпиля Атлетико Мадрид с впечатляваща победа на "Емирейтс"

Арсенал разпиля Атлетико Мадрид с впечатляваща победа на "Емирейтс"

21 Октомври, 2025 23:59 432 1

  • арсенал-
  • атлетико мадрид-
  • шампионска лига-
  • разгром-
  • футбол-
  • групова фаза-
  • емирейтс-
  • резултат-
  • голове-
  • класиране

Английският тим вече разполага с пълен актив от 9 точки

Арсенал разпиля Атлетико Мадрид с впечатляваща победа на "Емирейтс" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На своя стадион "Емирейтс" - Арсенал буквално помете Атлетико Мадрид с категоричното 4:0 в ключов сблъсък от основната фаза на Шампионската лига.

След равностойно първо полувреме, "артилеристите" изригнаха след почивката и не оставиха никакви шансове на гостите от Мадрид. Началото на головата фиеста постави Габриел Магаляеш, който в 57-ата минута реализира след прецизен пас от Деклан Райс. Само седем минути по-късно, Габриел Мартинели удвои аванса на домакините, възползвайки се от отлична асистенция на младия Майлс Люис-Скели.

Виктор Гьокереш се включи в головото шоу, като в 67-ата минута покачи на 3:0, а малко след това шведският нападател оформи крайния резултат, след като получи топката от Магаляеш и хладнокръвно я прати в мрежата за втори път в срещата.

С този убедителен успех Арсенал се изкачи на трето място в класирането, като вече разполага с пълен актив от 9 точки. За разлика от тях, Атлетико Мадрид изпитва сериозни затруднения и заема 16-ата позиция с едва 3 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Днес разговарях с фенове на Атлетико и всички помнеха Любо Пенев когато ги попитах.

    00:07 22.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ