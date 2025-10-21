Арсенал разпиля Атлетико Мадрид с впечатляваща победа на "Емирейтс"

На своя стадион "Емирейтс" - Арсенал буквално помете Атлетико Мадрид с категоричното 4:0 в ключов сблъсък от основната фаза на Шампионската лига.

След равностойно първо полувреме, "артилеристите" изригнаха след почивката и не оставиха никакви шансове на гостите от Мадрид. Началото на головата фиеста постави Габриел Магаляеш, който в 57-ата минута реализира след прецизен пас от Деклан Райс. Само седем минути по-късно, Габриел Мартинели удвои аванса на домакините, възползвайки се от отлична асистенция на младия Майлс Люис-Скели.

Виктор Гьокереш се включи в головото шоу, като в 67-ата минута покачи на 3:0, а малко след това шведският нападател оформи крайния резултат, след като получи топката от Магаляеш и хладнокръвно я прати в мрежата за втори път в срещата.

С този убедителен успех Арсенал се изкачи на трето място в класирането, като вече разполага с пълен актив от 9 точки. За разлика от тях, Атлетико Мадрид изпитва сериозни затруднения и заема 16-ата позиция с едва 3 точки.