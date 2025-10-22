Новини
Конте алармира след разгромната загуба в Шампионската лига: Ще бъде тежка година

22 Октомври, 2025 06:56 1 234 0

  • псв айндховен -
  • шампионската лига-
  • антонио конте -
  • наполи

“Тази година трябва да възстановим химията в отбора”, заяви специалистът

Конте алармира след разгромната загуба в Шампионската лига: Ще бъде тежка година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

След тежката загуба с 2:6 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига, Антонио Конте отправи директни и категорични послания към отбора и феновете. “Трябва да се смирим. Не можем да се заблуждаваме и да лъжем никого – най-малко самите себе си”, каза треньорът на Наполи.

Конте призна, че част от проблемите идват от летния трансферен пазар. “Вкарахме девет нови играчи – твърде много, за да се интегрират веднага. Миналата година всички давахме всичко за отбора, сега трябва да възстановим тази химия”, обясни той.

Треньорът подчерта, че няма да променя тактиката си въпреки тежкия резултат. “Балансът в отбора е правилният. Ако се промени тактиката, ще се наруши стабилността, особено в средата на терена. Старите играчи трябва да се върнат към нивото от миналия сезон и да помогнат на новите да се интегрират”.

Конте завърши с предупреждение: “Трябва да се върнем към мисленето за отбора, а не за лична слава. Наполи и феновете заслужават честност и усилия. Това ще бъде сложна година, но ще работим, за да изградим отново отбора, който да ни направи горди”.


