Българската спортна общественост с тревога следи състоянието на талантливата гимнастичка Валентина Георгиева, която пострада по време на Световното първенство по спортна гимнастика в индонезийската столица Джакарта. След неприятен инцидент на прескок, младата надежда на българската гимнастика ще продължи лечението си на родна земя, съобщиха официално от Българската федерация по гимнастика.

Драмата се разигра, когато Георгиева изпълни сложния елемент Юрченко с два винта. При приземяването тя усети остра болка в коляното и веднага сигнализира за проблема, като не успя да завърши втория си опит. Медицинският екип реагира светкавично, оказа първа помощ на място и транспортира състезателката с линейка извън залата.

"Състоянието на Валентина Георгиева налага диагностиката и лечението ѝ да се проведат в България. Коляното ѝ е с оток, който не позволява извършването на ядрено-магнитен резонанс. Решението е взето от ръководството на федерацията, треньорския щаб и рехабилитатора на отбора", се казва в изявление на родната федерация по спортна гимнастика.