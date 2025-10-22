Новини
Състоянието на Валентина Георгиева налага диагностиката и лечението ѝ да се проведат в България

22 Октомври, 2025 08:44 1 360 4

  • валентина георгиева-
  • гимнастика-
  • контузия-
  • лечение-
  • българия-
  • световно първенство-
  • джакарта-
  • спортни новини

Гимнастичката пострада по време на Световното първенство по спортна гимнастика в индонезийската столица Джакарта

Състоянието на Валентина Георгиева налага диагностиката и лечението ѝ да се проведат в България - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската спортна общественост с тревога следи състоянието на талантливата гимнастичка Валентина Георгиева, която пострада по време на Световното първенство по спортна гимнастика в индонезийската столица Джакарта. След неприятен инцидент на прескок, младата надежда на българската гимнастика ще продължи лечението си на родна земя, съобщиха официално от Българската федерация по гимнастика.

Драмата се разигра, когато Георгиева изпълни сложния елемент Юрченко с два винта. При приземяването тя усети остра болка в коляното и веднага сигнализира за проблема, като не успя да завърши втория си опит. Медицинският екип реагира светкавично, оказа първа помощ на място и транспортира състезателката с линейка извън залата.

"Състоянието на Валентина Георгиева налага диагностиката и лечението ѝ да се проведат в България. Коляното ѝ е с оток, който не позволява извършването на ядрено-магнитен резонанс. Решението е взето от ръководството на федерацията, треньорския щаб и рехабилитатора на отбора", се казва в изявление на родната федерация по спортна гимнастика.


Оценка 3 от 4 гласа.
Оценка 3 от 4 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мастий

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    а ти на безмоторно падане 😄

    09:01 22.10.2025

  • 3 Р.Н

    4 0 Отговор
    Невероятно момиче!От сърце пожелавам бързо възстановяване!

    09:20 22.10.2025

  • 4 Антикомуне

    0 0 Отговор
    Прехвалената гимнастичка която няма цяло състезание, а скача само прескок, 🤣🤣. Това го прави Оксана Шусовитина която вече е на 50 години. Та това е българската гимнастика, няма КОЙ.
    Колкото до контузията й, това е следствие на недовъртане на двата винта и усукване на коляното. Трябва тренировки, един уред има да мине и се @..ра😂😂

    09:57 22.10.2025

