Шампионската лига с нови футболни битки днес

Днес ни очаква втората порция от третия кръг на Шампионската лига – турнирът, който винаги носи неочаквани обрати и драматични моменти. Девет двубоя ще разтърсят футболната сцена тази вечер, а страстите обещават да кипят до червено.

Началото на футболната фиеста: Атлетик Билбао срещу Карабах и Галатасарай срещу Бодьо/Глимт

В 19:45 часа стартират първите два сблъсъка, които ще зададат тона на вечерта. Атлетик Билбао ще се изправи срещу изненадата на сезона – Карабах. Азербайджанският тим вече показа, че не се плаши от големите имена, но дали ще успее да се противопостави на опитния испански състав, остава загадка.

По същото време Галатасарай ще приеме норвежкия Бодьо/Глимт. И двата отбора са жадни за точки и ще хвърлят всичко в битката за победа, тъй като именно тези мачове могат да се окажат решаващи за класирането им напред.

Големите дербита започват в 22:00: Реал Мадрид срещу Ювентус – класика с нов заряд

Когато часовникът удари 22:00, започват истинските футболни спектакли. Безспорно най-очакваният двубой е между испанския колос Реал Мадрид и италианския гранд Ювентус. Двата тима имат богата история на сблъсъци и стари сметки за уреждане. "Белият балет" изглежда в по-добра форма и ще разчита на подкрепата на своите фенове, докато "старата госпожа" ще се опита да преодолее колебанията от началото на сезона.

Ливърпул търси изход от кризата във Франкфурт, Челси и Тотнъм с различни предизвикателства

Айнтрахт Франкфурт посреща Ливърпул в двубой, който може да се окаже съдбоносен за английския тим. След серия от разочароващи резултати, "мърсисайдци" са под напрежение и нямат право на нови грешки. Но германците са известни с твърдата си игра у дома и ще направят всичко възможно да затруднят гостите. Челси, от своя страна, ще се опита да се възползва от проблемите в лагера на Аякс и да вземе ценни три точки пред собствена публика. Лондончани изглеждат фаворити, но в Шампионската лига изненадите дебнат зад всеки ъгъл. Тотнъм ще има далеч по-трудна задача – гостуване на Монако, който е притиснат до стената и отчаяно се нуждае от точки. Очаква се "шпорите" да срещнат сериозна съпротива на френска земя.

Още интригуващи сблъсъци: Байерн Мюнхен - Брюж, Спортинг – Марсилия и Аталанта – Славия Прага

В Лисабон ще станем свидетели на равностоен и непредсказуем двубой между Спортинг и Марсилия. И двата отбора са амбицирани да продължат напред и ще се борят до последния съдийски сигнал. В същото време Аталанта ще приеме Славия Прага. Италианците са сочени за фаворити, но чешкият тим вече е доказал, че не се предава лесно и може да поднесе изненада.

Байерн Мюнхен пък ще приеме белгийския Брюж на "Алианц Арена". Двата отбора се изправят един срещу друг в най-престижния европейски клубен турнир, като баварците ще търсят да затвърдят перфектното си начало в турнира, докато белгийците ще се опитат да изненадат фаворита и да запишат втора победа надпреварата.