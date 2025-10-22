Новини
Спорт »
Световен футбол »
Моуриньо след загубата в Шампионската лига: На „Сейнт Джеймсис“ беше много тихо

Моуриньо след загубата в Шампионската лига: На „Сейнт Джеймсис“ беше много тихо

22 Октомври, 2025 17:45 783 0

  • жозе моуриньо-
  • футбол-
  • нюкасъл-
  • бенфика-
  • шампионска лига-
  • фенове

62-годишният специалист сподели, че ентусиазмът на привържениците е бил налице единствено при статичните положения

Моуриньо след загубата в Шампионската лига: На „Сейнт Джеймсис“ беше много тихо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Бенфика – Жозе Моуриньо, не се изказа ласкаво за феновете на Нюкасъл след загубата с 0:3 в мач от Шампионската лига. Според Специалния, атмосферата на „Сейнт Джеймсис Парк“ е била твърде тиха, въпреки че феновете на „свраките“ се славят като едни от най-страстните привърженици на Острова.

Моуриньо, който беше свързван с Нотингам Форест, коментира: "През първото полувреме "Сейнт Джеймсис" беше тих, просто беше тихо. Феновете усетиха, че мачът не е лесен, усетиха, че Бенфика е много по-близо до гол от Нюкасъл", коментира Моуриньо, който за последно води мач на „Сейнт Джеймсис Парк“ през 2021 година, когато бе наставник на Тотнъм.

62-годишният специалист допълни, че ентусиазмът на привържениците е бил налице единствено при статичните положения.

„Имаше ентусиазъм при статичните положения, което е нормално, когато разполагаш с отбор от гиганти. Ако трябва да бъда честен, атмосферата бе приятна, но не и трудна за нас. Нямаше проблеми, реферът също се представи добре“, сподели в свой стил Моуриньо.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ