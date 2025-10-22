Моуриньо след загубата в Шампионската лига: На „Сейнт Джеймсис“ беше много тихо

Наставникът на Бенфика – Жозе Моуриньо, не се изказа ласкаво за феновете на Нюкасъл след загубата с 0:3 в мач от Шампионската лига. Според Специалния, атмосферата на „Сейнт Джеймсис Парк“ е била твърде тиха, въпреки че феновете на „свраките“ се славят като едни от най-страстните привърженици на Острова.

Моуриньо, който беше свързван с Нотингам Форест, коментира: "През първото полувреме "Сейнт Джеймсис" беше тих, просто беше тихо. Феновете усетиха, че мачът не е лесен, усетиха, че Бенфика е много по-близо до гол от Нюкасъл", коментира Моуриньо, който за последно води мач на „Сейнт Джеймсис Парк“ през 2021 година, когато бе наставник на Тотнъм.

62-годишният специалист допълни, че ентусиазмът на привържениците е бил налице единствено при статичните положения.

„Имаше ентусиазъм при статичните положения, което е нормално, когато разполагаш с отбор от гиганти. Ако трябва да бъда честен, атмосферата бе приятна, но не и трудна за нас. Нямаше проблеми, реферът също се представи добре“, сподели в свой стил Моуриньо.