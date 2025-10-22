Ювентус се дистанцира от провокативните действия на свои ултраси в Милано

Вълна от недоволство заля ръководството на Ювентус, след като група от най-крайните привърженици на клуба предизвика скандал в сърцето на Милано. В неделния ден, 19 октомври, около петдесетина ултраси на „Старата госпожа“ се събраха на стълбите на Централната железопътна гара, завръщайки се от Комо след поражение на любимия си отбор. Там те разпънаха провокативен транспарант с надпис: „Протестите са ОК, но не чупете градовете ни! Ла*нари!“, отправяйки остри думи към участниците в пропалестинските демонстрации, които разтърсиха Рим, Милано, Болоня и други градове на 22 септември.

Сцената се нажежи още повече, след като феновете изпяха националния химн на Италия и направиха римски салют – жест, асоцииран с фашисткото минало на страната и Бенито Мусолини. Тези действия предизвикаха бурна реакция в обществото и поставиха клуба под светлината на прожекторите.

В отговор на случилото се, Ювентус публикува официална позиция на своя уебсайт, в която категорично се разграничава от проявите на екстремизъм и нетолерантност. „Във връзка с инцидентите на 19 октомври в Милано, ФК Ювентус остро осъжда всякакви прояви и символи, свързани с радикални идеологии, които са в разрез с демократичните ценности и духа на спорта. Подобно поведение е дело на малка група лица, които по никакъв начин не представляват многомилионната ни фенска общност, изградена върху принципите на уважение, приобщаване и страст към футбола. Клубът остава твърдо ангажиран с насърчаването на спорт, свободен от дискриминация, насилие и нетърпимост“, се казва в изявлението.

Juventus FC fans, in the Milano Central station, sing the Italian anthem with a sign:

"Demonstrating is fine, but don't destroy our cities, shitheads!"

(Referring to recent pro-pal violent demonstrations)



It's all very lovely

Too bad they are throwing Nazi salutes pic.twitter.com/idtQq7N1vX — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) October 21, 2025