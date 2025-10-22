Новини
Спорт »
Световен футбол »
Журналистка на свободна практика открадна шоуто на мач в Италия

Журналистка на свободна практика открадна шоуто на мач в Италия

22 Октомври, 2025 19:59 895 2

  • далия стабиле-
  • футбол-
  • журналистка-
  • комо-
  • ювентус-
  • серия а

По време на мача Стабиле привлече погледите с нестандартен избор на облекло, който мигновено предизвика бурни реакции в социалните мрежи

Журналистка на свободна практика открадна шоуто на мач в Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Далия Стабиле, журналистка на свободна практика от Италия, се превърна в най-коментираното име след двубоя между Комо и Ювентус в Серия А. Срещата завърши с изненадваща победа 2:0 за домакините, но вниманието на феновете не беше само върху терена.

По време на мача Стабиле привлече погледите с нестандартен избор на облекло, който мигновено предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Кадрите с нея се разпространиха лавинообразно, а онлайн коментарите варираха от възторг до пълно недоумение.

„Такова шоу рядко се вижда на трибуните“, пишат фенове, докато други отбелязаха, че журналистката е успяла да засенчи дори играта на звездите от терена.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чочооооо не

    3 0 Отговор
    се излага, ходи си, че мекото истина вече

    20:01 22.10.2025

  • 2 Помак

    5 0 Отговор
    Ништо не е откраднала ...само в Китай и Индия ,сащ и ЕС има кат нея поне 500 000 0000 мелиона ...

    20:07 22.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ