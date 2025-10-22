Журналистка на свободна практика открадна шоуто на мач в Италия

Далия Стабиле, журналистка на свободна практика от Италия, се превърна в най-коментираното име след двубоя между Комо и Ювентус в Серия А. Срещата завърши с изненадваща победа 2:0 за домакините, но вниманието на феновете не беше само върху терена.

По време на мача Стабиле привлече погледите с нестандартен избор на облекло, който мигновено предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Кадрите с нея се разпространиха лавинообразно, а онлайн коментарите варираха от възторг до пълно недоумение.

„Такова шоу рядко се вижда на трибуните“, пишат фенове, докато други отбелязаха, че журналистката е успяла да засенчи дори играта на звездите от терена.