Президентът на Сантос оптимист за подновяването на договора на Неймар

Президентът на Сантос, Марсело Тейшейра, изрази увереност в подновяването на договора на Неймар с клуба. Настоящият контракт между двете страни изтича в края на 2025 година.

Въпреки че преговорите все още не са започнали, ръководителят допуска, че бразилският национал няма да подпише нов договор с „рибите“ само ако се случи нещо „анормално“.

„Не сме обсъждали (подновяването), но то е приоритет, защото мисълта ни е за Световното първенство през 2026 г. Освен ако не възникне нещо различно, анормално. Но ако няма такова, възможността е именно това подновяване“, заяви той.

Марсело Тейшейра подчерта положителното въздействие, което завръщането на Неймар в клуба от Сао Пауло е имало, особено по отношение на медийната видимост и финансовия аспект, и направи паралел със завръщането на Роналдо Феномена в Коринтианс.