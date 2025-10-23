Челси заби болезнен шамар на 10 от Аякс в Шампионската лига

Челси постигна знакова победа в Шампионска лига, разгромявайки Аякс на “Стамфорд Бридж”. “Сините” разполагаха с числено предимство в хода на почти целия сблъсък, след ранен червен картон за капитана на гостите, което позволи на световните клубни шампиони да разгърнат пълния си потенциал в нападание и те отбелязаха пет попадения за крайното 5:1.

След опознавателни първи минути лондончани наложиха натиск и стигнаха до два последователни корнера, които обаче не произведоха достатъчно опасен удар. Той дойде чак в 12-тата минута, когато Гиу овладя подаване в пеналтерията и стреля, а стражът Рембо Пасвеер се справи с опасността.

В 16-ата минута настъпи ключов момент от мача. Тейлър влезе с бутоните напред право в глезена на Буаноте, който остана да се превива на земята. Първоначално германският рефер Феликс Цвайер показа жълт картон на играча на нидерландците, но след намеса на системата ВАР се видя бруталното нарушение и официалното предупреждение бе сменено с червен цвят.

Лондончани изпълниха бързо прекия свободен удар и след многоходова комбинация Гиу бе намерен абсолютно непокрит на границата на малкото наказателно поле и този път не сбърка в индивидуалния двубой с Пасвеер.

Настаникът на гостите Джони Хейтинга опита да прегрупира своите и направи смяна, пускайки в игра Йорти Мокио на мястото на Оскар Глух.

Това обаче не повлия позитивно мигновенно за нидерландските вицешампиони и в 27-ата минута те инкасираха нов гол. Огромно пространство в тяхната половина бе оголено и Кайседо получи подаване, след което успя да направи необезпокояван крачка-две с топката и нанесе шут от дистанция. Първоначално изглеждаше, че Пасвеер ще успее да се намеси, но коженото кълбо рикушира в крака на бранител в кремав спортен екип и се отклони в нидерландската врата.

Четири минути по-късно домакините бяха напът да изпуснат контрола над събитията, след като Тосин Адарабиойо настъпи Раул Моро болезнено в собственото си наказателно поле и реферът Цвайер нямаше друг избор освен да отсъди 11-метров наказателен удар в полза на амстердамци.

С изпълнението се нагърби Ваут Вегхорст, който не изпита колебания, върпеки че Йоргенсен хвана ъгъла и намали изоставането на своите.

В 38-ата минута Вегхорст бе фаулиран близост до английската пеналтерия, като първоначално останаха съмнения контузия, но впоследствие се оказа, че травмата не е била прекалено сериозна. Така нападателят на гостите дори имаше силите да се на гърби с изпълнението на прекия свободен удар, но вместо да изригне с изравнителен гол, стреля в аут.

Той дори се превърна в антигерой за тима си, след като в минута преди края на редовното време на първата част направи рисков шпагат в собственото си наказателно поле и Феликс Цвайер отсъди дузпа за лондончани. 11-метровият наказателен удар беше превърнат в гол от капитанът Енцо Фернандес, който върна комфортната преднина на тима си.

Това обаче не бе краят на мъките за играчите от "страната на лалетата" и те направиха още една дузпа след поредното лековато нарушение. Този път Юри Баас двукратно фаулира Естевао и Цвайер наду свирката за третата дузпа от началото на двубоя. Потърпевшият се нагърби с изпълнението и не сбърка, с което на практика реши всичко още на почивката, тъй като нидерландците бяха с човек по-малко и вече изостваха с три гола.

Домакините не се спряха дотук и продължиха с наказателната си акция веднага след почивката, когато Тайрик Джордж вкара пети гол. Той овладя топката в празно пространство и шутира от границата на наказателното поле и по подобие на гола на Кайседо с помощта на рикушет реализира след изстрел от дистанция.

В 56-ата минута Естевао добави на сметката си и жълт картон освен попадението след грубо единоборство с нидерландски футболист.