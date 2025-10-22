Ливърпул разпиля Айнтрахт в Шампионската лига, петима голмайстори за "мърсисайдци"

Ливърпул сложи край на негативната си серия, след като разби Айнтрахт с 5:1 в Шампионската лига. Мърсисайдци се оказаха догонващи в 26-ата минута след гол на Расмус Кристенсен. Те обаче водеха с два гола на почивката, след като Юго Екитике изравни, а Виржил Ван Дайк и Ибрахима Конате се разписаха след удари с глава след корнери. Доминацията на тима на Арне Слот бе по-сериозна след почивката, когато гостите стигнаха до още два гола, дело на Коди Гакпо и Доминик Собослай.

Домакините стартираха много активно двубоя и стигнаха до опасна ситуация още в първите секунди. Пробив отдясно доведе до центриране, което бе спряно от Ван Дайк. След няколко опита да на германците да атакуват в седмата минута Бахоя бе изведен зад защитата. Неговият удар бе посрещнат от отлично спасяване на Мамардашвили. Страничният съдия вдигна засада, но евентуален гол най-вероятно щеше да бъде признат.

Ливърпул също показа зъби в атака. Великолепно подаване на Собослай изведе Исак сам срещу вратаря, но шведът не успя да го преодолее. Малко по-късно рекордната покупка на мърсисайдци отново бе спрян от Цетерер. Гостите постепенно поеха контрола върху случващото се на терена и започнаха да задържат топката в дълги периоди. Тогава се появи нов проблем. Фримпонг получи контузия и трябваше да бъде заменен от Брадли.

Айнтрахт бе отстъпил инициативата, но в 26-ата минута поведе. Великолепна атака, минала през доста от играчите на домакините и на два пъти през Гьотце, завърши с диагонален удар на Кристенсен, топката се удари в гредата и влезе в мрежата. Мърсисайдци опитаха да отговорят бързо и вдигнаха темпото, но защитата на съперника бе добре организирана. Все пак в 32-ата минута те стигнаха до добър шанс за изравняване. Брадли засече с глава центриране на Гакпо, но Цетерер успя да отрази удара.

Домакините организираха добра атака в 34-ата минута, но до удар не се стигна, а целият отбор се бе изнесъл в полето на съперника и това се оказа фатално. Робъртсън пусна дълго подаване към Екитике, който надбяга защитниците на съперника и прати топката в мрежата. Малко по-късно "червените" стигнаха до пълен обрат. Ван Дайк бе оставен непокрит и засече с глава центриране на Гакпо от ъглов удар, като изведе гостите напред.

Решителна намеса на Брадли спря Бахоя, който бе намерен отлично в наказателното поле от Доан. Минута преди почивката Ливърпул стигна до трети гол и той отново дойде след ъглов удар. Този път Конате бе оставен непокрит и бранителят с глава прати топката в мрежата.

Слот извади Исак на почивката и за началото на второто полувреме на терена се появи Федерико Киеза. След развитието на първата част мърсисайдци вече играеха уверено и доминираха след почивката. Пресата на гостите доведе до грешки в защитата на съперника. Киеза получи шанс да се разпише. Италианецът отправи акробатичен удар от трудна позиция, а топката отиде покрай вратата. Удар на Виртц от пряк свободен удар пък бе отразен от вратаря.

Превъзходството на Ливърпул бе сериозно. След час игра те създадоха няколко добри възможности в рамките на няколко минути. Първо отличен пробив на Киеза завърши с подаване към Собослай, който отправи много неточен удар. След това Екитике се озова сам срещу вратаря, но стреля от малък ъгъл и не успя да го преодолее. Секунди по-късно силен удар на Брадли бе отклонен от Цетерер в гредата. Този натиск доведе до гол 66-ата минута, когато Гакпо се разписа. Нидерландецът получи топката на празна врата от Виртц, който записа първа асистенция, откакто премина в Ливърпул.

Този натиск доведе до гол 66-ата минута, когато Гакпо се разписа. Нидерландецът получи топката на празна врата от Виртц, който записа първа асистенция, откакто премина в Ливърпул. Атаките на гостите продължиха и малко по-късно дойде петият гол след отличен удар на Собослай.