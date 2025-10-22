Новини
Байерн Мюнхен безпроблемен срещу Брюж в Шампионската лига

Павел Ковачев

Байерн Мюнхен победи Брюж с 4:0 в третия си мач от основната фаза на Шампионската лига. Резултата откри тийнейджърът Ленарт Карл в 5-ата минута след пас на Хари Кейн, а малко след това английският национал удвои. Третото попадение беше дело на Луис Диас, а след почивката вкара и резервата Николас Джаксън. Двубоят на "Алианц Арена" започна в 22:00 часа и очакванията са за лесен успех на баварците, които са с пълен актив до момента, а освен това нямат грешна стъпка и в Бундеслигата. През уикенда отборът на Венсан Компани надви с 2:1 Борусия (Дортмунд) и още веднъж затвърди великолепната си форма от началото на сезона.

Брюж победи Монако с 4:1, но във втория кръг отстъпи с 1:2 на Аталанта. Белгийският гранд е на второ място в местното първенство, след като през уикенда се наложи с 1:0 над Льовен.

Брюж подходи смело в началото и Нойер трябваше да спасява изстрел на Кириани Сабе. Байерн обаче нямаше намерение да кара феновете си да чакат дълго, за да видят гол във вратата на гостите. В 5-ата минута Кейн подаде на Ленарт Карл, а младата надежда на мюнхенци показа защо му се възлагат толкова надежди и с брилянтен изстрел извън наказателното поле откри резултата.

Попадението беше първо за Карл в официален мач с екипа на Байерн. Освен това, той подобри рекорда на Джамал Мусиала за най-млад футболист с гол за баварците в Шампионската лига. Карл е на 17 години и 242 дни, а Мусиала вкара първото си попадение в турнира на 17 години и 363 дни срещу Лацио през 2021 година.

В 10-ата минута Ленарт Карл отново се прояви, като комбинира с Павлович и той беше близо до това да удвои преднината на домакините, но Якерс се разтегна и изби топката в гредата. Последва още един изстрел на Карл и спасяване на Якерс, но второто попадение не закъсня. Негов автор стана Хари Кейн в 14-тата минута. Конрад Лаймер, който действаше отляво, а не в обичайната си роля на десен бек, поднесе топката на крака на Кейн и за него не беше проблем да отбележи гол номер 401 в кариерата си.

Следващият шанс за Байерн се откри пред Луис Диас, но Якерс спаси, а малко по-късно Майкъл Олисе шутира неточно от удобна позиция. Ленарт Карл също пропусна чисто положение, но още веднъж демонстрира, че не се притеснява да поема отговорност и да стреля към вратата.

В 34-тата минута резултатът набъбна до 3:0. Лаймер подаде на Луис Диас, а колумбиецът с мощен шут под напречната греда изправи на крака феновете на "Алианц Арена". Брюж организираше епизодични атаки и при една от тях Цолис тества вниманието на Нойер, който не допусна да бъде изненадан.

Секунди преди почивката само късметът спаси Брюж от четвърти гол. Ударът на Луис Диас беше спасен, а след това Хари Кейн от малък ъгъл уцели гредата.

Стс старта на второто полувреме в игра за гостите от Белгия се появиха Уго Сике и Йорне Спилеерс на местата на Кириани Сабе и Карлос Боржес. В 51-вата минута Кейн се освободи и стреля към далечния ъгъл, но рикошет в крака на Мехеле доведе до корнер. Нордин Якерс пък продължи с влечатляващите си намеси и предотврати нов гол след удар на Кейн в 58-ата минута.

Байерн определено намали оборотите и не създаваше толкова положения, колкото преди почивката. Двайсетина минути преди края Компани извади Кейн, Герейро и Карл, а на техните места влязоха Николас Джаксън, Том Бишоф и Леон Горетцка. След смените баварците отново вдигнаха темпото и опасните ситуации пред Якерс следваха едно след друго. В 76-ата минута сериозен пропуск на Луис Диас остави резултата непроменен.

Защитата на Брюж изнемогваше при всяка скоростна атака на Байерн и така се стигна до 79-ата минута, когато Николас Джаксън добави името си сред голмайсторите. Много активният Лаймер беше изведен от Олисе в наказателното поле, но бранител в синьо блокира удара му и топката отиде на крака на Джаксън, за когото остана най-лесното.


