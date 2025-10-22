Белингам донесе победата на Реал Мадрид срещу Ювентус

С гол на Джуд Белингам в 57-ата минута Реал Мадрид надви Ювентус с 1:0 у дома в един от най-интересните двубои от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. По този начин рекордьорът по трофеи от надпреварата продължава без грешка, след като спечели предходните си два мача. Италианският гранд пък е само с 2 точки.

Срещата на “Бернабеу” беше белязана от множество положения и пред двамата вратари, но ключово за успеха на “белите” се оказа, че те не допуснаха попадение. Няколко минути преди гола Душан Влахович пропусна сам срещу Куртоа, а отделно Едер Милитао и Раул Асенсио спасиха още две сигурни попадения в мрежата на Реал.

Редица шансове за поне още един гол имаха и испанците, като отправиха близо 30 изстрела към мрежата на Ди Грегорио. Вратаратя на Ювенту също се справи отлично, а в 57-ата просто нямаше какво да стори, защото тогава се стигна до греда и добавка.

Не се оправдаха очакванията за по-силно начало на домакините, защото Юве беше по-опасният отбор в първите минути. До 14-тата минута гостите вече бяха отправили два опасни изстрела.

Последваха обаче силни минути за футболистите на Чаби Алонсо и играта трайно се пренесе пред наказателното поле на "бианконерите". Валверде и Чуамени бяха близо до попадение.

Първият голям шанс пред Мбапе се откри чак в 40-ата, но Ди Грегорио отрази удара му. Малко след това пък французинът подаде към Милитао, който за малко да опъне мрежата.

Милитао блесна с основната си роля на защитник минути след почивката, когато спря удар на Калюлю, който вероятно щеше да попадне в целта.

В 50-ата пък бразилецът не успя да спре отскубналия се сам Влахович, но пък под рамката блестящо се намеси Куртоа, който отрази сигурен гол.

Последваха още две опасности пред вратата на Реал Мадрид, преди в 57-ата домакините да нанесат своя удар. Тогава те поведоха в резултата чрез Белингам, който направи добавка, след като Винисиус Жуниор стреля в гредата - 1:0.

Попадението, което вдигна "Бернабеу" на крака, надъха още повече домакините и те натикаха съперника неговата половина. Така в 71-вата стражът на Юве отби шутове на Мбапе и Браим Диас, а секунди след това Гати изби летящата към мрежата топка.