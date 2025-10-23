Новини
Спорт »
Световен футбол »
Резултати и голмайстори в Шампионската лига

Резултати и голмайстори в Шампионската лига

23 Октомври, 2025 06:30 821 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Поредната порция от 9 срещи от 3-тия кръг на Шампионската лига се изиграха снощи

Резултати и голмайстори в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Поредната порция от 9 срещи от 3-тия кръг на Шампионската лига се изиграха снощи. Вижте резултатите.

Атлетико Билбао - Карабах 3:1
0:1 Андраде 1', 1:1 Гурусета 40', 2:1 Наваро 70, 3;1 Гурусета 88'

Галатасарай - Бодьо/Глимт 3:1
1:0 Осимен 3', 2:0 Осимен 33', 3:0 Акгюн 60', 3:1 Хелмерсен 76'

Айнтрахт Франкфурт - Ливърпул 1:5
1:0 Кристенсен 26', 1:1 Екитике 35', 1:2 Ван Дайк 39', 1:3 конате 44', 1:4 Гакпо 66', 1:5 Собослай 70'

Аталанта - Славия Прага 0:0

Байерн Мюнхен - Клуб Брюж 4:0
1:0 Карл 5', 2:0 Кейн 14', 3:0 Диас 34', 4:0 Джаксън 79'

Монако - Тотнъм 0:0

Реал Мадрид - Ювентус 1:0
1:0 Белингам 57'

Спортинг - Марсилия 2:1
0:1 Пайшао, 1:1 Катамо 69', 2:1 Сантос 86'

Челси - Аякс 5:1
1:0 Гиу 18', 2:0 Кайседо 27', 2:1 Вегхорст 33', 3:1 фернандес 45', 4:1 Естевао 45+6', 5:1 Джордж 48'


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ