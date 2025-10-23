Резултати и голмайстори в Шампионската лига

Поредната порция от 9 срещи от 3-тия кръг на Шампионската лига се изиграха снощи. Вижте резултатите.
Атлетико Билбао - Карабах 3:1
0:1 Андраде 1', 1:1 Гурусета 40', 2:1 Наваро 70, 3;1 Гурусета 88'
Галатасарай - Бодьо/Глимт 3:1
1:0 Осимен 3', 2:0 Осимен 33', 3:0 Акгюн 60', 3:1 Хелмерсен 76'
Айнтрахт Франкфурт - Ливърпул 1:5
1:0 Кристенсен 26', 1:1 Екитике 35', 1:2 Ван Дайк 39', 1:3 конате 44', 1:4 Гакпо 66', 1:5 Собослай 70'
Аталанта - Славия Прага 0:0
Байерн Мюнхен - Клуб Брюж 4:0
1:0 Карл 5', 2:0 Кейн 14', 3:0 Диас 34', 4:0 Джаксън 79'
Монако - Тотнъм 0:0
Реал Мадрид - Ювентус 1:0
1:0 Белингам 57'
Спортинг - Марсилия 2:1
0:1 Пайшао, 1:1 Катамо 69', 2:1 Сантос 86'
Челси - Аякс 5:1
1:0 Гиу 18', 2:0 Кайседо 27', 2:1 Вегхорст 33', 3:1 фернандес 45', 4:1 Естевао 45+6', 5:1 Джордж 48'
