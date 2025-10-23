Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона търси нов отбор за вратар

Барселона търси нов отбор за вратар

23 Октомври, 2025 07:29 862 0

  • марк-андре тер стеген-
  • браселона-
  • футбол-
  • вратар

Германецът се стреми към участие в мачовете редовно преди Световното първенство през 2026 г.

Барселона търси нов отбор за вратар - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят Марк-Андре тер Стеген може да смени клубната си принадлежност през зимата. Барселона ще обмисли идеята за трансфер на вратаря, съобщава журналистът Флориан Плетенберг в социалната мрежа "X".

Германецът се стреми към участие в мачовете редовно преди Световното първенство през 2026 г. В Барселона са готови да разгледат варианти за наем на Тер Стеген. В момента той е в лазарета на каталунците.

През настоящия сезон щабът на Барселона разчита на двама вратари. Жоан Гарсия започна кампанията като основен. Впоследствие вратарят контузи коляното си, така че Войчех Шчесни се завърна на вратата.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ