Барселона търси нов отбор за вратар

Вратарят Марк-Андре тер Стеген може да смени клубната си принадлежност през зимата. Барселона ще обмисли идеята за трансфер на вратаря, съобщава журналистът Флориан Плетенберг в социалната мрежа "X".

Германецът се стреми към участие в мачовете редовно преди Световното първенство през 2026 г. В Барселона са готови да разгледат варианти за наем на Тер Стеген. В момента той е в лазарета на каталунците.

През настоящия сезон щабът на Барселона разчита на двама вратари. Жоан Гарсия започна кампанията като основен. Впоследствие вратарят контузи коляното си, така че Войчех Шчесни се завърна на вратата.