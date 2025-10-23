Талант на Байерн Мюнхен влезе в историята на клуба

Талантът на Байерн Мюнхен Ленарт Карл влезе в историята на клуба. Офанзивният футболист стана най-младия голмайстор на отбора в Шампионска лига. Карл се разписа за 1:0 във вратата на Брюж след страхотно изпълнение. Той получи топката в центъра на терена от Хари Кейн, премина с лекота през няколко защитници и с брилянтен удар извън наказателното поле се разписа.

Попадението на Карл идва, когато той е на 17 години и 242 дни. Това негов дебютен гол за баварците, с който подобри рекорда на Джамал Мусиала. Настоящата звезда на Байерн вкара първия си гол в турнира на 17 години и 363 дни през 2021 година срещу Лацио.

До момента през сезона Карл има осем мача за Байерн Мюнхен, като в Бундеслигата записа една асистенция при успеха с 4:1 над Хофенхайм.

