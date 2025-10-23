Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хари Кейн назова четиримата си любими нападатели от миналото

Хари Кейн назова четиримата си любими нападатели от миналото

23 Октомври, 2025 06:45 640 0

  • байерн мюнхен-
  • хари кейн-
  • футбол

Голмайсторът постави един от тях на по-специално място

Хари Кейн назова четиримата си любими нападатели от миналото - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Звездата на Байерн Мюнхен и капитан на английския национален отбор Хари Кейн определи своите четирима най-любими оттеглили се нападатели на всички времена, създавайки своеобразен „Mount Rushmore“ на централните нападатели.

В интервю за “GOAL” Кейн бе помолен да избере само измежду вече пенсионирани играчи, което изключи обичайните заподозрени като Меси и Кристиано Роналдо. Изборът му бе: Роналдо Назарио, Раул, Уейн Рууни и Теди Шерингам.

„Бразилският Роналдо беше изумителен – пълен нападател. Рууни – невероятна енергия и интелект. Раул – истински лидер и голмайстор от класа. А Теди Шерингам… гледах го като дете, учех се от него. Много умен футболист, с блестяща кариера,“ споделя Кейн.

Интересно е, че Шерингам заема специално място в сърцето на Кейн. Легендата на Тотнъм, който има 146 попадения във Висшата лига и бе част от историческия требъл на Манчестър Юнайтед през 1999 г., е човекът, от когото Кейн признава, че е научил много за движението и играта в наказателното поле.

Кейн, който наскоро подобри рекорд на Лионел Меси, ставайки най-бързият футболист с 20 гола и асистенции в един сезон, продължава да доказва, че самият той вече заслужава място сред легендите, които толкова високо цени.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ