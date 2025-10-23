Хари Кейн назова четиримата си любими нападатели от миналото

Звездата на Байерн Мюнхен и капитан на английския национален отбор Хари Кейн определи своите четирима най-любими оттеглили се нападатели на всички времена, създавайки своеобразен „Mount Rushmore“ на централните нападатели.

В интервю за “GOAL” Кейн бе помолен да избере само измежду вече пенсионирани играчи, което изключи обичайните заподозрени като Меси и Кристиано Роналдо. Изборът му бе: Роналдо Назарио, Раул, Уейн Рууни и Теди Шерингам.

„Бразилският Роналдо беше изумителен – пълен нападател. Рууни – невероятна енергия и интелект. Раул – истински лидер и голмайстор от класа. А Теди Шерингам… гледах го като дете, учех се от него. Много умен футболист, с блестяща кариера,“ споделя Кейн.

Интересно е, че Шерингам заема специално място в сърцето на Кейн. Легендата на Тотнъм, който има 146 попадения във Висшата лига и бе част от историческия требъл на Манчестър Юнайтед през 1999 г., е човекът, от когото Кейн признава, че е научил много за движението и играта в наказателното поле.

Кейн, който наскоро подобри рекорд на Лионел Меси, ставайки най-бързият футболист с 20 гола и асистенции в един сезон, продължава да доказва, че самият той вече заслужава място сред легендите, които толкова високо цени.