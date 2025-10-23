Новини
Шаби Алонсо се стреми да налага нов ред в съблекалнята на Реал Мадрид

23 Октомври, 2025 07:59 837 2

Преди те имаха треньор, който почти не участваше в тренировъчните занимания, а сега разполагат с наставник, който прилича на още един футболист

Снимка: БГНЕС
Старши треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо се стреми да промени отношението на футболистите към техните ангажименти.

Според информация на The Athletic, през сезон 2024/25 клубът е преминал от "най-добрата съблекалня" до такава, в която преобладават егоизъм и различни търкания, а липсата на значими трофеи не е допринесла за подобряване на ситуацията.

Още през май един от футболистите е заявил пред изданието: „Да видим дали Шаби ще се осмели да се намеси в този хаос.“

Отбелязва се, че в крайна сметка Алонсо е пристигнал в "съблекалня с много лоши навици". Оттогава насам треньорът работи активно за изграждането на нова култура, като сред ключовите му изисквания са точност и висока интензивност по време на тренировките.

„Преди те имаха треньор, който почти не участваше в тренировъчните занимания, а сега разполагат с наставник, който прилича на още един футболист“, коментира човек от обкръжението на играч от основния отбор.


  • 2 Джери

    0 0 Отговор
    Нов ред не се налага в съблекалнята на "Реал"- Мадрид,а на стадиона. Редът е в играта на отбора,а не в начина на обличане или на събличане и къпане на хората. Шави Алонсо командва на терена.

    08:24 23.10.2025

