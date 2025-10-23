Новини
Треньорът на Ливърпул: След третия гол беше лесно да контролираме мача

23 Октомври, 2025 08:30 519 1

Имахме нужда от победа

Треньорът на Ливърпул: След третия гол беше лесно да контролираме мача - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира разгромната победа с 5:1 над Айнтрахт (Франкфурт), като подчерта нейното значение за отбора. Мърсисайдци спечелиха с 5:1 и сложиха край на серията си от 4 поредни загуби.

„Имахме нужда от победа. Още повече се нуждаехме от мач, в който отново да създадем много положения, но този път футболистите да бъдат възнаградени с успех. Точно това се случи“, заяви нидерландският специалист.

„Видях много прилики с предишните ни срещи, защото съперникът отново реализира първата си възможност – може би единствена за тях в мача. Но ние обърнахме до 3:1 и при такъв резултат е по-лесно да контролираш мача, отколкото когато губиш с 0:1 или 1:2“, продължи Слот.

Слот обърна внимание и на статичните положения, които досега бяха проблем за тима му.

„Основната разлика между днешния двубой и предходните четири е, че в повечето от тях противниците ни вкарваха от статични положения, а този път ние отбелязахме два пъти по този начин“, отбеляза специалистът.

„Хората се фокусираха върху броя на атаките ни през второто полувреме, а не върху неточните пасове, каквито вероятно имахме. Но когато водиш с 3:1, отношението към теб е различно“, завърши Слот.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Хокей

    0 0 Отговор
    "Дълги години халфовете бяха тези, които ме забавляваха най-много, а нападателите – тези, които вкарваха головете. Днес обаче крилата са най-креативните играчи във футбола. В центъра вече се поставят солидни футболисти с прилични технически умения, а защитниците участват повече в изграждането на атаките, но вече не умеят да защитават. Затова все по-често виждаме резултати като 4:3, 3:2 или 5:4 – нещо, което беше рядкост по мое време“, коментира Платини.

    09:05 23.10.2025

