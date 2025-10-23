Новини
Няма да има завръщане в Серия А - Сандро Тонали подписа нов договор в Англия

23 Октомври, 2025 06:11 452 0

През последните два месеца италианските медии свързваха полузащитника с Ювентус

Няма да има завръщане в Серия А - Сандро Тонали подписа нов договор в Англия - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Мини сагата, която се завъртя в последните месеци в Италия за евентуално завръщане на Сандро Тонали на родна земя приключи, пише “La Gazzetta dello Sport”. Полузащитникът сложи подпис под нов договор с Нюкасъл, който ще го задържи на „Сейнт Джеймсис Парк“ до 2029 година. Клубът дори си е запазил опция за удължаване с още един сезон.

Интересното е, че удължаването е било договорено още по време на наказанието му за участие в залагания – период, в който Тонали беше извън игра за цели 10 месеца. Въпреки трудния момент, италианецът не само се съгласи на намаление на заплатата си, но и реши да удължи престоя си в отбора като жест на признателност към ръководството и феновете, които застанаха зад него през тежкия период.


