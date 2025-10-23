Новини
Спорт »
Бг футбол »
Защитник на Левски все още умува за нов договор

Защитник на Левски все още умува за нов договор

23 Октомври, 2025 11:02 364 0

  • левски-
  • кристиан димитров-
  • футбол

До този момент шефовете на „сините“ са имали две срещи с Лъчезар Танев, който го представлява

Защитник на Левски все още умува за нов договор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защитникът на Левски - Кристиан Димитров, все още го удря на размисъл и не е дал отговор на предложението за нов договор, съобщава „Мач Телеграф“. До този момент шефовете на „сините“ са имали две срещи с Лъчезар Танев, който го представлява. Първата бе покрай дербито с Лудогорец, което завърши без победител, а втората се е провела сега в паузата за националните отбори, когато Танев трайно се задържа у нас.

На „Герена“ на този етап смятат, че са дали най-доброто, на което са способни и се надяваха, че бързо ще намерят общ език с Димитров. Ситуацията обаче не се оказва толкова лесна, колкото смятаха.

Димитров е един от двамата играчи, чиито договори изтичат през лятото и Левски иска да ги задържи. Другият е Цунами. Там обаче се смята, че ситуацията е въпрос само на подпис. Бразилецът бил готов да остане поне за още един сезон и при орязана заплата.

Според запознати Кристиан Димитров е възможно да не бърза заради интерес към него от страна на чужди отбори. До този момент той е играл навън за 2 клуба – Хайдук и ЧФР Клуж. При хърватите нещата не му се получиха, а румънците го отпратиха, нищо че стана шампион на страната с тях.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ