Лига Европа обещава куп интересни сблъсъци

Вторият по сила европейски клубен турнир Лига Европа се завръща с мачовете от третия кръг на основната фаза в четвъртък (23 октомври). Както обичайно, ще видим 18 двубоя, разделени по равно в два часови диапазона – в 19:45 и 22:00 часа българско време.

В ранните двубои вниманието приковават срещите на част от фаворитите. Астън Вила, който е с две победи до момента, гостува на нидерландския Го Ахед Ийгълс, докато турският гранд Фенербахче приема носителя на Купата на Германия Щутгарт.

Сред останалите по-интересни сблъсъци от 19:45 часа се очертават ФКСБ – Болоня, Фейенорд – Панатинайкос, Генк – Реал Бетис, Олимпик Лион – Базел, Бран – Рейнджърс и Брага – Цървена звезда.

За българския зрител с най-голям интерес се очаква гостуването на родния шампион Лудогорец на швейцарския Йънг Бойс в Берн. Сблъсъкът е част от късната порция двубои от 22:00 часа, като „орлите“ ще търсят втори успех и то като гост, след като записаха победа с 2:1 над Малмьо в Швеция на старта, преди да отстъпят с 0:2 у дома от Бетис. Швейцарците пък също с победа и загуба до момента в турнира.

По същото време е и двубоят между Лил и ПАОК Солун, където в действие за гръцкия гранд ще видим капитана на българския национален отбор Кирил Десподов.

Мачовете, на които си заслужава да се обърне още внимание са Рома – Виктория Пилзен, Нотингам Форест – Порто, където дебют за англичаните ще направи новият им мениджър Шон Дайш, Селта Виго – Ница, Фрайбург – Утрехт и Селтик – Щурм Грац.

КЛАСИРАНЕ В ЛИГА ЕВРОПА

Програма за мачовете от третия кръг на основната фаза в Лига Европа за четвъртък (23 октомври):

От 19:45 часа:

ФКСБ – Болоня

Фенербахче – Щутгарт

Фейенорд – Панатинайкос

Го Ахед Ийгълс – Астън Вила

Генк – Реал Бетис

Олимпик Лион – Базел

РБ Залцбург – Ференцварош

Бран – Рейнджърс

Брага – Цървена звезда

От 22:00 часа:

Селта Виго – Ница

Селтик – Щурм Грац

Лил – ПАОК Солун

Макаби Тел-Авив – Мидтиланд

Малмьо – Динамо Загреб

Нотингам Форест – Порто

Рома – Виктория Пилзен

Фрайбург – Утрехт

ЙЪНГ БОЙС - ЛУДОГОРЕЦ