Лудогорец отстъпи на Йънг Бойс в Берн

23 Октомври, 2025 23:57 500 1

Българският тим остава на 26-а позиция

Лудогорец отстъпи на Йънг Бойс в Берн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец инкасира поражение с 2:3 при гостуването си на Йънг Бойс в третия кръг от основната фаза в Лига Европа. Срещата се проведе на легендарния стадион "Ванкдорф" в Берн, където българският шампион не успя да удържи натиска на домакините.

Още в 27-ата минута "орлите" поведоха в резултата, след като сръбският халф Петър Станич реализира след прецизен пас от ганаеца Бърнард Текпетей. Радостта на гостите обаче бе краткотрайна – точно преди почивката Райън Равелосон възстанови равенството, възползвайки се от отлично центриране на Райън Андрюс.

След подновяването на играта швейцарският тим пое инициативата. В 53-ата минута Кристиан Фаснахт изведе Йънг Бойс напред, след като получи топката от Едимилсон Фернандеш. Десет минути по-късно Крис Бедиа бе точен от бялата точка, оформяйки класическа преднина за домакините.

Лудогорец продължи да търси попадение и усилията на тима се увенчаха с успех едва във втората минута на добавеното време, когато Иван Йорданов фиксира крайния резултат – 3:2.

След този двубой Йънг Бойс се изкачи на 13-о място в класирането с актив от 6 точки, докато Лудогорец остава на 26-а позиция с едва 3 точки.


  • 1 ДелиОрманския

    0 0 Отговор
    хаха, кви смешни некадърници .............

    00:02 24.10.2025

