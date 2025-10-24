Синер и Музети с впечатляващи победи във Виена

Две от най-ярките звезди на италианския тенис – Яник Синер и Лоренцо Музети – демонстрираха класа и характер, като си осигуриха последните места на четвъртфиналите на престижния турнир от сериите ATP 500 във Виена.

Синер, който триумфира в австрийската столица през 2023 г. и е поставен под номер едно в основната схема, показа защо е сред фаворитите. Той се наложи над сънародника си Флавио Коболи с убедителното 6:2, 7:6(4).

Първият сет премина под диктовката на Синер, който спечели пет поредни гейма и не остави шанс на Коболи. Във втората част обаче младият италианец, заемащ 22-ро място в световната ранглиста, оказа сериозна съпротива и изправи лидера пред изпитание.

В крайна сметка Синер показа здрави нерви и затвори мача след тайбрек.

В следващия кръг Синер ще се изправи срещу Александър Бублик от Казахстан – един от малкото съперници, които са успели да го победят през настоящия сезон в завършен двубой.

Лоренцо Музети също впечатли с безапелационна игра. Той елиминира аржентинеца Томас Мартин Етчевери с резултат 6:3, 6:4, като не остави съмнения в превъзходството си на корта.

На четвъртфиналите Музети ще премери сили с французина Корентен Муте, който също демонстрира отлична форма в турнира.