Спартак Варна излиза с амбиция за ново добро представяне в домакинството си на Ботев Пловдив

Вторият мач от програмата на 13-ия кръг в efbet Лига противопоставя Спартак Варна и Ботев Пловдив. Срещата на стадион "Спартак" във Варна започва в 17:30 ч. и ще бъде предавана на живо по Диема спорт. Главен съдия на двубоя е Георги Давидов.

Варненци влизат в срещата като осми в класирането с 13 точки. Възпитаниците на Гьоко Хаджиевски се намират във впечатляваща серия от пет мача без загуба, която се състои от две победи и три равенства. Още по-впечатляващо е, че в последните си две срещи "соколите" измъкнаха равенства като гости на два от челниците - 1:1 срещу ЦСКА в Бистрица и 1:1 срещу Лудогорец насред "Хювефарма Арена". В последните дни бе получена официална новина за спасяването на професионалния лиценз на клуба и той ще продължи участието си в efbet Лига. Аут за срещата ще е контузеният капитан Деян Лозев.

Ботев Пловдив пристига край морето като 13-и в подреждането с 11 точки. "Жълто-черните" вдигнаха формата си и вече имат два поредни мача без загуба - 2:1 срещу Ботев Враца и 1:1 срещу Славия. Голямата новина през изминаващата седмица бе назначаването на нов старши треньор в лицето на Димитър Димитров - Херо, ставал шампион на България с три различни отбора. Никола Илиев е аут поради наказание, Нога, Жоку и Емил Мартинов са с травми и ще пропуснат срещата.

Последният мач между двата тима се игра през месец май тази година отново във Варна, когато Спартак надделя над Ботев Пловдив с 2:1. Бернардо Коуто и Шанде вкараха за "соколите", докато точен за "канарчетата" бе Ехидже Укаки.

Билети могат да бъдат закупени от касите на стадион "Спартак", фенмагазина на "соколите" или в мрежата на Ивентим. Цените са следните:

Нормален билет – 15 лв.

Трибуна „Соколъ“ – 15 лв.

ВИП сектор – 30 лв.