Неочакван гаф в ефир: Спортната журналистка Кейт Скот скъса роклята си - ВИДЕО

Снощната вечер на Шампионската лига по CBS Sports се превърна в истински хит в социалните мрежи, но не само заради футболните емоции. Очарователната водеща Кейт Скот попадна в центъра на вниманието, след като преживя куриозен момент с тоалета си – и то на живо пред милиони зрители.

Докато студиото обсъждаше горещите теми от футболната вечер, бившият национал на САЩ Клинт Демпси реши да внесе настроение с приятелски ръкостискания и шеги към колегите си анализатори. В този момент, 44-годишната Кейт Скот, с усмивка и професионализъм, се наведе над масата, за да отвърне на жеста. Изведнъж – о, изненада! – роклята ѝ се разкъса отстрани. С бързината на истински професионалист, Кейт реагира светкавично, прикривайки инцидента с ръка и запазвайки самообладание.

„Току-що си скъсах роклята!“, възкликна тя, докато студиото избухна в смях. Колегите ѝ – Клинт Демпси, Тиери Анри, Джейми Карагър и Майка Ричардс – не пропуснаха да се пошегуват с нелепата ситуация, а Ричардс дори подхвърли: „Дай още едно разтягане, Кейт!“.

Въпреки неочаквания гаф, Кейт Скот демонстрира завидно хладнокръвие и продължи предаването, без да позволи на инцидента да я разконцентрира. Само за минути видеото с куриозния момент обиколи социалните мрежи и предизвика вълна от коментари и одобрение за професионализма ѝ.

Любопитен факт за Кейт Скот е, че през 2024 година тя сключи брак с Малик Скот – бивш американски боксьор в тежка категория. Двойката често споделя забавни и лични моменти със своите последователи онлайн, а връзката им стана публично достояние след закачка в ефир от страна на анализаторите Джейми Карагър и Майка Ричардс през декември 2023 г.

