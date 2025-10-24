Новини
Спорт »
Други спортове »
Неочакван гаф в ефир: Спортната журналистка Кейт Скот скъса роклята си - ВИДЕО

Неочакван гаф в ефир: Спортната журналистка Кейт Скот скъса роклята си - ВИДЕО

24 Октомври, 2025 23:10 683 1

  • шампионската лига -
  • социалните мрежи-
  • водеща -
  • кейт скот-
  • куриозен момент -
  • зрители-
  • сащ -
  • клинт демпси-
  • рокля

Въпреки неочаквания гаф тя демонстрира завидно хладнокръвие и продължи предаването

Неочакван гаф в ефир: Спортната журналистка Кейт Скот скъса роклята си - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Снощната вечер на Шампионската лига по CBS Sports се превърна в истински хит в социалните мрежи, но не само заради футболните емоции. Очарователната водеща Кейт Скот попадна в центъра на вниманието, след като преживя куриозен момент с тоалета си – и то на живо пред милиони зрители.

Докато студиото обсъждаше горещите теми от футболната вечер, бившият национал на САЩ Клинт Демпси реши да внесе настроение с приятелски ръкостискания и шеги към колегите си анализатори. В този момент, 44-годишната Кейт Скот, с усмивка и професионализъм, се наведе над масата, за да отвърне на жеста. Изведнъж – о, изненада! – роклята ѝ се разкъса отстрани. С бързината на истински професионалист, Кейт реагира светкавично, прикривайки инцидента с ръка и запазвайки самообладание.

„Току-що си скъсах роклята!“, възкликна тя, докато студиото избухна в смях. Колегите ѝ – Клинт Демпси, Тиери Анри, Джейми Карагър и Майка Ричардс – не пропуснаха да се пошегуват с нелепата ситуация, а Ричардс дори подхвърли: „Дай още едно разтягане, Кейт!“.

Въпреки неочаквания гаф, Кейт Скот демонстрира завидно хладнокръвие и продължи предаването, без да позволи на инцидента да я разконцентрира. Само за минути видеото с куриозния момент обиколи социалните мрежи и предизвика вълна от коментари и одобрение за професионализма ѝ.

Любопитен факт за Кейт Скот е, че през 2024 година тя сключи брак с Малик Скот – бивш американски боксьор в тежка категория. Двойката често споделя забавни и лични моменти със своите последователи онлайн, а връзката им стана публично достояние след закачка в ефир от страна на анализаторите Джейми Карагър и Майка Ричардс през декември 2023 г.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не изгубена съвсем Инглатерата

    1 0 Отговор
    Един, без кафе в кръвта, все пак има в това студио.

    23:14 24.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ