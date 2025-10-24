Драма в продължението реши изхода на "железничарското" дерби

Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха наравно 2:2 в тринадесетия кръг от Първа лига. Мачът се проведе на стадион "Локомотив" в столицата.

Бразилският защитник Лукас Риян откри резултата за пловдивчани в 23-ата минута, след асистенция от Ивайло Иванов.

Анте Аралица възстанови равенството в 68-ата минута, благодарение на подаване от Спас Делев.

Кауе Карузо обърна хода на мача в 77-ата минута, след успешно завършване на атака, инициирана от Джунейт Али - 2:1.

Адриан Кова оформи окончателния резултат в добавеното време след добавка. Парвизджон Умарбаев изпълни наказателен удар, а вратарят на столичани успя да спаси, преди да сте стигне до изравнителтия гол.

След този мач, Локомотив София се намира на девето място с общо 13 точки, докато "смърфовете" заемат третата позиция с 24 точки.

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 2:2

0:1 Лукас Риян 22', 1:1 Анте Аралица 68', 2:1 Кауе Карузо 77', 2:2 Адриан Кова 90'+10'

Локомотив София: 24. Александър Любенов - К, 14. Ангел Лясков, 44. Божидар Кацаров (65 - 77. Кауе Карузо), 5. Ерол Дост, 10. Георги Минчев, 31. Красимир Станоев (82 - 26. Красимир Милошев), 8. Луан Аугусто (45 - 29. Анте Аралица), 27. Патрик-Габриел Галчев (45 - 2. Джуниет Али), 22. Реян Даскалов (24 - 91. Райън Бидунга), 4. Садио Дембеле, 7. Спас Делев Треньор: Станислав Генчев

Локомотив Пловдив: 1. Боян Милосавлиевич, 21. Енцо Еспиноса, 13. Лукас Риан, 23. Мартин Русков, 44. Николай Николаев (62 - 2. Адриан Кова), 12. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов (78 - 10. Франциско Политино), 94. Каталин Иту, 39. Парвиз Умарбаев - К, 99. Жулиен Лами, 9. Хуан Переа Треньор: Душан Косич