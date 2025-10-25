Реал Мадрид ще прати Ендрик под наем в отбор от Европа. Това стана ясно, след като представители на играча са се срещнали с изпълнителния директор на „белия балет“ Хосе Анхел Санчес. Смята се, че двете страни са стигнали до съгласието, че 19-годишният нападател ще бъде преотстъпен под наем на друг клуб през януари, предава sportal.bg.
От “Сантиаго Бернабеу” са предпочитали да пратят нападателя в друг тим от Ла Лига, но желанието на играча е да премине в сериозен клуб от Европа, който да участва в Шампионската лига или Лига Европа.
Астън Вила, Нюкасъл, Ювентус и Олимпик Марсилия са сред потенциалните кандидати. Еднрик няма нито една игрова минута за Реал Мадрид от началото на настоящия сезон.
Реал Мадрид праща Ендрик под наем
25 Октомври, 2025 12:29 341 0
Астън Вила, Нюкасъл, Ювентус и Олимпик Марсилия са сред потенциалните кандидати за играча
Реал Мадрид ще прати Ендрик под наем в отбор от Европа. Това стана ясно, след като представители на играча са се срещнали с изпълнителния директор на „белия балет“ Хосе Анхел Санчес. Смята се, че двете страни са стигнали до съгласието, че 19-годишният нападател ще бъде преотстъпен под наем на друг клуб през януари, предава sportal.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА