Австрийка спечели първото състезание в алпийските ски за СК

Юлия Шайб (Австрия) спечели гигантския слалом в Зьолден, първи старт от новия сезон в Световната купа по ски-алпийски дисциплини, предава БТА. На пистата Ретенбах представителката на домакините беше най-бърза в първия манш, изпреварвайки американката Паула Молтцан. След това запази самообладание и затвърди преднината си във втория.



Това беше първата победа на 27-годишната Шайб в Световната купа и тя стана първата австрийка, спечелила гигантски слалом за Световната купа от девет години. 31-годишната Молтцан почти падна във втория си манш, но се възстанови и задържа второто място (0.58 секунди зад победителката). Общото време на Шайб е 2:16.51 минути, макар само във втората част да се нареди чак 13-а. Tова беше само в първия манш. Явно скиорките още се настройват за новия сезон, а Шайб – останала 13-а във втората част, все пак запази лидерската си позиция.



Швейцарката Лара Гут-Бехрами, караща в своята последна Световна купа в кариерата, остана на 3-ото място, на 1.11 секунди от победителката. Американката Микаела Шифрин не успя да добави към рекордните си 101 победи за Световната купа още една, но направи силно представяне. Тя беше на 6-о място в първия манш и в крайна сметка остана четвърта, на 1.42 от победителката.



Шайб изненада фаворитите преди състезанието в първото бягане с почти перфектна линия в стръмната средна част на трасето.

