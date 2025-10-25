Черно море взе точка от Славия в София, след като два тима направиха нулево равенство в мач от 13-ия кръг в Първа лига, предава БТА. В 3-ата минута Емил Стоев беше изведен от Иван Минчев, но Кристиан Томов спаси вратата си след шута на крилото на домакините. Веднага след това "моряците" също опитаха да открият след акробатичен удар на Георги Лазаров, но Леви Нтумба се намеси решително.

Близо четвърт час след това Кристиян Балов също опита да затрудни стража на гостите, а Черно море отговори с пропуск на Селсо Сидни. Четири минути преди края на редовното време на първата част Георги Лазаров отново беше близо до попадението, но Нтумба отново спаси домакините. В допълнителното време преди почивката удар с глава на Лазар Марин беше избит пред голлинията от Живко Атанасов.

В 58-ата минута шут на Селсо Сидни се отби в гредата зад Леви Нтумба. Нападателят потърси близкия ъгъл, но вратарят на "белите" реагира бързо и прати топката в десния стълб. Три минути след това Лазаров също не успя да даде аванс в полза на "моряците".

В 87-ата минута Нтумба се справи с опит за попадение на Селсо Сидни.

Първенство на България по футбол, срещи от 13 кръг на efbet Лига:

Монтана - Арда Кърджали - 1:1

Спартак (Вн) - Ботев (Пд) - 3:2

Локо (Сф) - Локо (Пд) - 2:2

Ботев (Вр) – Септември - 2:1

Славия - Черно море – 0:0



В събота:

Левски – Добруджа (18:00 часа, Диема спорт)



В неделя:

ЦСКА - Берое (17:15 часа, Диема спорт)



В понеделник:

ЦСКА 1948 - Лудогорец (17:30 часа, Диема спорт)