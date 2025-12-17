Цървена звезда дойде за национала от Славия Мартин Георгиев

Сръбският гранд Цървена звезда изпрати свои пратеник в лицето на югославската легенда Владимир Югович, за да наблюдава изявите на национала Мартин Георгиев, предаде Sportal.bg.

Двукратният носител на КЕШ е присъствал на стадион “Александър Шаламанов” по време на мача на неговия Славия срещу ЦСКА 1948 за Купата, за да анализира играта на централния бранител.

20-годишният защитник е твърд титуляр при “белите” след завръщането си от школата на Барселона, като през настоящия сезон има 18 мача - всички от първата минута. Играта му спечели и дебют за националния отбор, като в последните три мача на представителния ни тим бе титуляр.

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов потвърди, че някогашният национал на Югославия Владимир Югович е бил в София през уикенда, за да наблюдава играча на “белите”.

Босът на тима от “Овча Купел” призна, че бившият футболист на Ювентус, Лацио и Интер е бил на трибуните по време на мача за Купата на България с ЦСКА 1948.

“Да, вярно е, че Югович бе на стадиона в мача за Купата, като човек на Звезда. Наблюдава Мартин Георгиев и го хареса. Хареса и други млади момчета. Трябва обаче много работа и да им се дават шансове. Ще продължат да наблюдават играта им и през пролетта”, каза Стефанов пред Sportal.bg.