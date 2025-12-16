Новини
ЦСКА и Славия отнесоха глоби от БФС след мачовете за Купата на България

16 Декември, 2025 17:36 477 2

"Армейците" ще трябва да платят 2 800 лева, докато "белите" са глобени с 1 800

ЦСКА и Славия отнесоха глоби от БФС след мачовете за Купата на България - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите след проведените 1/8-финални двубои за Купата на България.

Клубовете, които получиха финансови санкции, са ЦСКА и Славия. "Армейците" ще трябва да платят 2800 лева, докато "белите" са глобени с 1800.

Ето съобщението на БФС:

ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - Дисциплинарната комисия (ДК) наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

14-ти кръг, Втора лига

Димитър Красимиров Калчев ФК Хебър (Пазарджик) 1 150 лева

15-ти кръг, Елитна група U-16

Георги Дянков Цепов ПФК Септември (София) 1 среща

 


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бай Ганьо

    2 0 Отговор
    Ами как няма да отнесат.
    Нали те утупаха Лиесния, като тупан на сватба.
    Нито Гонзо нито съученика му 1914 ги лови сън.

    17:52 16.12.2025

  • 2 Кой беше

    2 0 Отговор
    тоя /не този/ на снимката?! Дали може да си напише името /на кирилица или на латиница/ без грешка?! Моите уважения към нашите футболисти - мъжки момчета /както се казва/, които ни донесоха толкова радост: Христо Стоичков, Трифон Иванов /бог да го прости/, Наско Сираков, Любо Пенев и по-отдавнашните Александър Шаламанов, Димитър Пенев и много други. Но моите неуважения към разни /като лицето на снимката/, както казват на немски език Abfallprodukte, които не допринесоха нищо за този обичан спорт. Дано младите наши български футболисти и спортисти като цяло направят нещо по-добро.

    18:10 16.12.2025

