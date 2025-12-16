ЦСКА и Славия отнесоха глоби от БФС след мачовете за Купата на България

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите след проведените 1/8-финални двубои за Купата на България.
Клубовете, които получиха финансови санкции, са ЦСКА и Славия. "Армейците" ще трябва да платят 2800 лева, докато "белите" са глобени с 1800.
Ето съобщението на БФС:
ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване
За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - Дисциплинарната комисия (ДК) наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
1 Бай Ганьо
Нали те утупаха Лиесния, като тупан на сватба.
Нито Гонзо нито съученика му 1914 ги лови сън.
17:52 16.12.2025
2 Кой беше
18:10 16.12.2025