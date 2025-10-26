Манчестър Юнайтед с трети пореден успех в шампионата

Манчестър Юнайтед се наложи над Брайтън с 4:2 в мач от деветия кръг в шампионата на Англия. С два гола за "червените дяволи" се отличи Брайън Мбемо, а по един път се разписаха Каземиро и Матеуш Куня, предава БТА.



Третата поредна победа за Юнайтед в шампионата беше белязана от откриващо попадение на Куня в 24-ата минута. Точно 10 минути по-късно Каземиро удвои аванса, а Мбемо направи резултата 3:0 в 61-ата минута.

Последваха силни минути за "чайките". Бившият футболист на Юнайтед Дани Уелбек намали пасива на гостите в 74-ата минута, а съотборникът му Хараламбос Костулас с глава също се разписа в допълнителното време на двубоя на "Олд Трафорд".

Брайън Мбемо оформи крайния резултат 4:2 с попадението си в шестата минута на продължението.