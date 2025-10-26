Новини
Илиан Илиев за националния селекционер: Хвърли много камъни по нашата градина

26 Октомври, 2025 09:26 1 115 2

Той е последният човек, когото мога да коментирам положително, казва наставникът на Черно море

Илиан Илиев за националния селекционер: Хвърли много камъни по нашата градина - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Треньорът на Черно море Илиан Илиев смята, че Александър Димитров – настоящият селекционер на националния отбор, е последният човек, за когото би казал нещо позитивно.

"Не бих искал да коментирам скандала с Вуцов, тъй като не съм бил там. Тръгнах като приятел за всички. Така мислех, но след това чух по мой адрес изключително неприятни неща. Няма смисъл да отговарям, тъй като не съм такъв човек, а и вече съм по-опитен, да не казвам по-стар. Доста бях изненадан обаче от изказванията на новия селекционер, които хвърли много камъни по нашата градина още преди мачовете. Затова той е последният човек, когото мога да коментирам положително и позитивно“, сподели Илиев.

„Когато аз поех националния отбор, знаете какъв беше ситуацията. Имаше войни по улиците. А след няколко месеца дойдоха 15-16 хиляди души на стадиона. Значи сме свършили нещо. Дойде обаче един период, в който прецених, че не мога да променя това, което се случва там. И си тръгнах, надявайки се като приятел с всички. След това се оказа, че ние сме работили с хора, които не са били честни с мен, за да ми кажат в лицето това, което мислят. Така че да спрем до тук", заяви разочарованият Илиев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един трудов човек

    8 3 Отговор
    В гр. Елин Пелин кметът забрани Хелоуин, за да не се засегне 🎃. Дали ГЕРБ ще забранят Коледа тая година, за да не обидят 🐖 ?🤔

    Коментиран от #2

    09:28 26.10.2025

  • 2 Реал

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един трудов човек":

    Ти Коледа само с муане на пържоли ли я свързваш? Това обяснява защо сме на това дередже

    10:52 26.10.2025

