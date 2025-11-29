Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Илиев и Чолов взеха сребро на европейското по бокс до 23 години

Илиев и Чолов взеха сребро на европейското по бокс до 23 години

29 Ноември, 2025 19:10 431 0

  • бокс-
  • илиев-
  • чолов-
  • медали-
  • европейско първенство

Българският отбор приключва участието на шампионата в Будапеща с три медала

Илиев и Чолов взеха сребро на европейското по бокс до 23 години - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Викторио Илиев (на снимката) и Уилиам Чолов взеха сребърни медали на европейското по бокс до 23 години в Будапеща, предава БТА. В категория до 65 килограма 19-годишният български национал Илиев отстъпи в мача за титлата на украинеца Артур Кузменко. В дебюта си на такъв форум Илиев показа, че тепърва всички ще трябва да се съобразяват с него. Българинът загатна за огромния си потенциал и неслучайно вече е водещо име в националния отбор.

В категория до 80 килограма Чолов игра добре, но отстъпи с единодушно съдийско решение пред британеца Боби Уолъс.

В рамките на целия шампионат българинът показа много добра игра, която го изведе до впечатляващи победи и участие на финала в унгарската столица. Той проведе тежки битки, в които на преден план излязоха волята и характера му, извели го до крайния успех.

Българският отбор приключва участието на шампионата в Будапеща с три медала - злато на Радослав Росенов до 60 килограма и сребърните отличия на Илиев и Чолов. Отборно България е с най-много финалисти при мъжете от 35 държави, излъчили участници.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ