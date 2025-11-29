Илиев и Чолов взеха сребро на европейското по бокс до 23 години

Викторио Илиев (на снимката) и Уилиам Чолов взеха сребърни медали на европейското по бокс до 23 години в Будапеща, предава БТА. В категория до 65 килограма 19-годишният български национал Илиев отстъпи в мача за титлата на украинеца Артур Кузменко. В дебюта си на такъв форум Илиев показа, че тепърва всички ще трябва да се съобразяват с него. Българинът загатна за огромния си потенциал и неслучайно вече е водещо име в националния отбор.
В категория до 80 килограма Чолов игра добре, но отстъпи с единодушно съдийско решение пред британеца Боби Уолъс.
В рамките на целия шампионат българинът показа много добра игра, която го изведе до впечатляващи победи и участие на финала в унгарската столица. Той проведе тежки битки, в които на преден план излязоха волята и характера му, извели го до крайния успех.
Българският отбор приключва участието на шампионата в Будапеща с три медала - злато на Радослав Росенов до 60 килограма и сребърните отличия на Илиев и Чолов. Отборно България е с най-много финалисти при мъжете от 35 държави, излъчили участници.
29 Ноември, 2025 19:10 431 0
